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Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало
16.07.2020 16:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 16 июня, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.
На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:
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Команда обещает провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.
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