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Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало

16.07.2020 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 16 июня, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.


Фото: Штаб Виктора Бабарико

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:

  • призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать
  • освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах
  • провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
  • информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
  • будут призывать участвовать в инициативах за честные выборы.

 
 
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Команда обещает провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.
 
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