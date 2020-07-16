Цепкало сегодня подает жалобу в Верховный суд на нерегистрацию, представитель Бабарико сделал это накануне

Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало сегодня подает жалобу в Верховный суд на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты. Представитель Виктора Бабарико адвокат Максим Знак сделал это накануне. Но в Верховном суде «СБ» сообщили, что «бывшие претенденты на участие в выборах Цепкало и Бабарико не стали оспаривать решение ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в президенты страны».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно ст.68/1 Избирательного кодекса решение Центральной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в президенты может быть обжаловано лицом, выдвинутым кандидатом в президенты, в Верховный Суд в трехдневный срок со дня принятия решения. Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок, его решение является окончательным.

Представитель Верховного суда делает акцент на том, что жалобы, подписанной самим Виктором Бабарико в суд не поступало.

— Право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом. В Верховный Суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Виктором Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь в Верховный Суд не поступала. Равно как не поступало аналогичной жалобы от Валерия Цепкало, — сказала «СБ» пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Максим Знак у себя в Facebook прокомментировал слова представителя Верховного суда.

— В «СБ» цитируют ответ пресс-секретаря Верховного суда, в котором указывается, что жалобы от Бабарико В.Д. не поступало, а подписанная Знаком М.А. жалоба не учитывается, т.к. обратиться в суд имеет право только кандидат. Нотариальная доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписание всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя, видимо, не признается Верховным судом. Очередь в КГБ уже занимают, завтра будет зафиксирована попытка подписать жалобу у Виктора Бабарико (в прошлый раз попытка подписать одностраничный документ об отсутствии расходов отняла больше недели), — заявил Знак.

Он добавил, что также дополненная жалоба будет завтра 17 июля в любом случае подана повторно им самим с обоснованием права на подачу по доверенности и с обоснованием права на подачу в течение трехдневного срока на подачу жалоб.

Глава штаба Валерия Цепкало Андрей Ланкин подтвердил TUT.BY, что сегодня экс-претендент в президенты подает жалобу в Верховный суд.