«Не поднимая головы работало два работника». В ЦИК пришло больше 5 тысяч жалоб на нерегистрацию двух кандидатов

Источник материала: Tut.by

Из сотен стоявших 15 июля в очереди в Центризбирком только 148 человек успели подать жалобы на отказ в регистрации двум потенциальным кандидатам. Всего же комиссия получила более 5 тысяч подобных обращений. Об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Пришло в Центральную комиссию через приемную по обращению 148 человек, которые подали 275 письменных обращений. Кроме того за период 15−16 июля поступило 1060 аналогичных обращений по почте и 4067 электронных обращений, — сообщила TUT.BY Лидия Ермошина.

«Мы не в состоянии принимать таким образом обращения»

В конце рабочего дня 15 июля, когда сотни людей еще стояли в очереди, чтобы подать жалобу лично, на сайте ЦИК было опубликовано предупреждение о том, что впредь обращения граждан, которые не являются кандидатами в президенты или их доверенными лицами, будут приниматься только по почте. При этом в разделе «Работа с обращениями» на сайте комиссии указано, что письменные обращения люди могут присылать по почте, курьером, приносить лично, а также оставлять соответствующие записи в книге замечаний и предложений.

Глава Центризбиркома объяснила, что заявления комиссия продолжит принимать по почте, в том числе электронной. Анонсированное накануне ограничение по личной подаче обращений обусловлено необходимостью сохранить привычный ритм работы ЦИК и эпидемической безопасностью ее работников и населения.

— Только вчера в приемную пришло 148 человек. Не поднимая головы работало два работника. Мы не в состоянии даже все эти жалобы разобрать и зарегистрировать в силу того, что у нас работают только 9 человек плюс два человека из парламента и центра по законодательству (Национальный центр законодательства и правовых исследований — Прим. ред.) — это привлеченные работники. Поэтому мы не в состоянии принимать таким образом обращения, — пояснила глава ЦИК.

Прием граждан рассчитан на небольшое количество людей, подчеркнула председатель ЦИК.

— Я уже не говорю, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в стране, она все равно остается неблагополучной. И массовое хождение в Центральную комиссию опасно для жизни и здоровья и работников, и людей, которые стоят в толпе, — объяснила Лидия Ермошина.

«Граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений, а также к индивидуальным предпринимателям путем внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений» (п. 1 ст. 3 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»)

«Центральная комиссия в отрежиссированных акциях участвовать не будет»

— То, что делалось вчера, — это не более и не менее как политическая акция, срежиссированная соратниками господина Бабарико, прежде всего. Потому что именно так называемый его координатор и размещала объявление, в том числе печатала единый текст, — прокомментировала председатель Центральной комиссии. — Центральная комиссия в отрежиссированных акциях политических противников, которые играют в политические игры, участвовать не будет. Мы просто мы не имеем ни физических, ни организационных, ни технических возможностей это делать.

Ответ на обращения граждан был опубликован 16 июля на сайте Центризбиркома. Публикуя ответ на сайте, а не направляя его каждому обратившемуся, ЦИК ссылается на п. 7 ст. 25 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц». Но в законе этот пункт касается только электронных обращений.

«В случае, если поступающие электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей носят массовый характер (более десяти обращений), ответы на такие обращения по решению руководителя государственного органа или иной государственной организации <…> могут размещаться на официальном сайте государственного органа или иной государственной организации в глобальной компьютерной сети Интернет без направления ответов (уведомлений) заявителям» (п. 7 ст. 25 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»)

В ЦИК такое решение объяснили тем, что поданные обращения — это «не много заявлений, а одно заявление, которое подало большое количество людей».

— Отправить более тысячи ответов уже на данный момент гражданам в трехдневный срок мы не можем. У нас нет персонала, — добавила Лидия Ермошина.

— Были ли в обращениях вопросы, которые не относятся к компетенции Центризбиркома, и были ли они перенаправлены в соответствующие госорганы?

— Мы не направляем подобное. И в этих заявлениях данного не было. Не в компетенции Центризбиркома находится на данный момент вопрос обжалования решений об отказе в регистрации Бабарико и Цепкало. Данные лица могут обратиться в Верховный суд и подать заявление об отмене решения Центральной комиссии. Однако на это существует специальный процессуальный порядок. Что касается остальных вопросов, например, по приглашению фирм для социологических опросов, то Центральная комиссия этим не занимается — у нас этого нет в компетенции. Есть специальная комиссия по социологическим опросам при Академии наук Республики Беларусь, она аккредитует любую организацию, которая обратится в страну и попросит аккредитовать ее.