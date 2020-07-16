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Беларусь и Молдова заинтересованы в создании совместных производств
16.07.2020 19:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня во время встречи в Совете Министров говорили премьеры двух стран. В частности, интерес к машиностроительным предприятиям. Транспортный парк Кишинева требует обновления, один из приоритетных вариантов замены - белорусские автобусы, троллейбусы и электробусы. В последние три года совместный товарооборот демонстрировал устойчивый рост. В 2020-м, по мере выхода из пандемии, страны рассчитывают на его восстановление.
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Об этом сегодня во время встречи в Совете Министров говорили премьеры двух стран. В частности, интерес к машиностроительным предприятиям. Транспортный парк...
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