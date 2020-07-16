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Лукашенко: В Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии
16.07.2020 20:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
— Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно, — заявил президент,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии.
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