Лукашенко: В Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно, — заявил президент, сообщает в телеграм-канале ОНТ.