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Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены
17.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мингорисполком в очередной раз продлил сроки строительства жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект». Об этом говориться в ответе Минского городского исполнительного комитета на коллективное обращения держателей облигаций по поводу отсутствия каких-либо работ на объекте.
ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.
Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.
На встрече главы администрации Московского района Минска с жителями района Татьяна Колядко
Крайние сроки, которые озвучила чиновник:
· жилой дом № 3 (секция № 1,2) — возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом № 3 (секция № 3,4) — возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом № 4 (секция № 1,2) — начало работ в августе 2020 года.
Однако держатели облигаций не стали дожидаться начала (или конца) строительства, и
На днях дольщики получили ответ от Минского городского исполнительного комитета за подписью первого заместителя председателя Федора Римашевского. Чиновники сообщают, что сроки сдачи объекта опять продлены.
«Решением Минского горисполкома от 17.04.2020 №1183 заказчику согласовано изменение срока строительства секций 3,4 жилого дома № 3 по генплану до 31.12.2020.
На состоявшемся 26.06.2020 заседании комиссии по рассмотрению вопросов изменения сроков строительства объектов заказчику согласовано изменение срока строительства секций 1,2 жилого дома № 3 по генплану до 01.09.2020.
Строительство жилого дома № 4 по генплану до настоящего времени не начато.
Положительное решение о продлении срока строительства объекта принимается с целью предотвращения самовольного производства строительно-монтажных работ на объектах, а также во избежание остановки строительства объекта в целом. Вместе с тем, принятие такого решения не является основанием для продления договорных отношений с физическими и юридическими лицами и не освобождает заказчика от ответственности за надлежащее и своевременное исполнение договорных обязательств».
Помимо этого, Мингорисполком сообщает, что до этого работы на объекте не ввелись
«Согласно информации ООО «Жилстройкомплект», в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой производство строительно-монтажных работ на объекте было приостановлено в период с 31.03.2020 по 30.06.2020, о чем заказчиком в установленном порядке оформлен соответствующий акт.»
Однако, параллельно с этим Мингорисполком обратился в правоохранительные органы с просьбой о проведении в отношении ООО «Жилстройкомплект»
Также чиновники продумывают варианты передачи объекта другому застройщику.
«Вместе с тем, принимая во внимание недостаточное количество рабочих на объекте, низкие темпы производства строительно-монтажных работ, а также непринятие заказчиком на протяжении длительного периода времени действенных мер по обеспечению надлежащего финансирования и вводу объекта в эксплуатацию, Минский горисполком обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой о проведении в отношении ООО «Жилстройкомплект» проверки в части противоправной деятельности общества при возведении объекта жилищного строительства, в том числе на предмет целевого использования денежных средств, полученных от реализации жилищных облигаций на строительство жилых помещений в составе указанного выше объекта.
В свою очередь, ООО «Жилстройкомплект» информировало Мингорисполком о наличии у общества инструментов для возобновления финансирования возведения объекта, а также подтвердило возможность и готовность исполнения принятых на себя обязательств по завершению его строительства.
По информации заказчика, возобновить строительство жилого дома № 3 планируется в июле 2020 г., приступить к строительству жилого дома № 4 - в августе 2020 г.
В настоящее время Минским горисполкомом совместно с администрацией Московского района г.Минска прорабатываются альтернативные варианты завершения строительства объекта».
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Мингорисполком в очередной раз продлил сроки строительства жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект». Об этом говориться в...
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