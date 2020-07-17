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Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены

17.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мингорисполком в очередной раз продлил сроки строительства жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект». Об этом говориться в ответе Минского городского исполнительного комитета на коллективное обращения держателей облигаций по поводу отсутствия каких-либо работ на объекте.

Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены

Жилой комплекс «Грушевский Посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит его крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине — «Жилстройкомплект» (ЖСК).

ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.

Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.

На встрече главы администрации Московского района Минска с жителями района Татьяна Колядко сообщила, что ЖСК дан последний шанс приступить к работам, или участок будет изъят.

Крайние сроки, которые озвучила чиновник:

·  жилой дом № 3 (секция № 1,2) — возобновление работ в июле 2020 года;

·  жилой дом № 3 (секция № 3,4) — возобновление работ в июле 2020 года;

·  жилой дом № 4 (секция № 1,2) — начало работ в августе 2020 года.

Однако держатели облигаций не стали дожидаться начала (или конца) строительства, и отправили коллективное обращение в Администрацию президента и Мингорисполком. Документ собрал более 100 подписей (копия имеется в редакции Realt.by).

На днях дольщики получили ответ от Минского городского исполнительного комитета за подписью первого заместителя председателя Федора Римашевского. Чиновники сообщают, что сроки сдачи объекта опять продлены.

Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены
Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены
Мингорисполком вынес решение по «Грушевскому посаду»: сроки опять продлены

«Решением Минского горисполкома от 17.04.2020 №1183 заказчику согласовано изменение срока строительства секций 3,4 жилого дома № 3 по генплану до 31.12.2020.

На состоявшемся 26.06.2020 заседании комиссии по рассмотрению вопросов изменения сроков строительства объектов заказчику согласовано изменение срока строительства секций 1,2 жилого дома № 3 по генплану до 01.09.2020.

Строительство жилого дома № 4 по генплану до настоящего времени не начато.

Положительное решение о продлении срока строительства объекта принимается с целью предотвращения самовольного производства строительно-монтажных работ на объектах, а также во избежание остановки строительства объекта в целом. Вместе с тем, принятие такого решения не является основанием для продления договорных отношений с физическими и юридическими лицами и не освобождает заказчика от ответственности за надлежащее и своевременное исполнение договорных обязательств».

Помимо этого, Мингорисполком сообщает, что до этого работы на объекте не ввелись из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Согласно информации ООО «Жилстройкомплект», в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой производство строительно-монтажных работ на объекте было приостановлено в период с 31.03.2020 по 30.06.2020, о чем заказчиком в установленном порядке оформлен соответствующий акт.»

Однако, параллельно с этим Мингорисполком обратился в правоохранительные органы с просьбой о проведении в отношении ООО «Жилстройкомплект» тщательной проверки.

Также чиновники продумывают варианты передачи объекта другому застройщику.

«Вместе с тем, принимая во внимание недостаточное количество рабочих на объекте, низкие темпы производства строительно-монтажных работ, а также непринятие заказчиком на протяжении длительного периода времени действенных мер по обеспечению надлежащего финансирования и вводу объекта в эксплуатацию, Минский горисполком обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой о проведении в отношении ООО «Жилстройкомплект» проверки в части противоправной деятельности общества при возведении объекта жилищного строительства, в том числе на предмет целевого использования денежных средств, полученных от реализации жилищных облигаций на строительство жилых помещений в составе указанного выше объекта.

В свою очередь, ООО «Жилстройкомплект» информировало Мингорисполком о наличии у общества инструментов для возобновления финансирования возведения объекта, а также подтвердило возможность и готовность исполнения принятых на себя обязательств по завершению его строительства.

По информации заказчика, возобновить строительство жилого дома № 3 планируется в июле 2020 г., приступить к строительству жилого дома № 4 - в августе 2020 г.

В настоящее время Минским горисполкомом совместно с администрацией Московского района г.Минска прорабатываются альтернативные варианты завершения строительства объекта».

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком в очередной раз продлил сроки строительства жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект». Об этом говориться в...
 
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