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Науседа пообещал сделать все возможное, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным

17.07.2020 07:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К президентскому дворцу в Вильнюсе 16 июля пришли протестующие против БелАЭС в Островце. Среди них был литовский политик Витаутас Ландсбергис. К участникам митинга вышел президент Литвы Гитанас Науседа. Он пообещал сделать все возможное, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным, сообщает Delfi.


Фото: Delfi

Науседа заявил, что в последнее время власти Литвы немало сделали: «И это не только обращение к белорусскому народу. Это в первую очередь работа в Еврокомиссии. В ЕК проблема была ясно сформулирована, что делать, опасность в Беларуси была идентифицирована, и в ЕС все понимают, какая это беда».

Науседа заявил, что планируется совещание Государственного совета по обороне, на котором обсудят вопрос БелАЭС. По его словам, там не будут искать какие-то компромиссы, переговоры будут жесткими.

— Мы должны сделать все, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным, и это мы можем изменить. <…> Если он не будет жизнеспособным, а он таким не будет, если не оправдают себя основные составляющие бизнес-плана, ведь они что-то планировали, планировали пустить экспорт на Запад. Сегодня этого нет, и не будет. Тут мы должны стоять на своем, и сделать этот проект головной болью, если хотите, для самого Кремля, — сказал Науседа.

Ландсбергис заявил, что за этим стоит Кремль, а не Минск, Науседа согласился.

— Вы верно сказали, наверное и сам факт, что, насколько мне известно, на открытие приедет и глава этой страны, обо многом говорит. Но смотрите, мы знаем, чего добиваемся, и мы будем добиваться этого всеми возможными способами, — заявил Науседа.

На днях президент Литвы опубликовал в соцсетях пост на белорусском языке, где призвал власти Беларуси не запускать станцию.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Литва с самого начала выступала против строительства станции, считая, что она может угрожать безопасности ее граждан. Физический пуск БелАЭС запланирован на август.

 
Теги: Минск
 
 
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К президентскому дворцу в Вильнюсе 16 июля пришли протестующие против БелАЭС в Островце.
 
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