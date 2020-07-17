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На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за $67 тыс. Результаты аукциона

17.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за тыс. Результаты аукциона
Участок в Лапоровичах

Самое большое количество заявлений было подано на участок № 136 на ул. Зорной в д. Старое Село Хатежинского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 28.000 рублей.  Купить участок на аукционе пожелал 21 человек. Лот продан с молотка за 128.000 рублей, или  53.344 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Семнадцать заявок подали на участок № 1 на ул. Китаева в д. Ельница Новодворского сельсовета. Земельный надел 7,7 сотки имеет все коммуникации и был оценен в 15.000 рублей. Он реализован за 57.200 рублей, или 23.838 доллара США.

На участок № 1 в д. Мацки Юзуфовского сельсовета претендовали 17 человек. Он имеет только электричество и был выставлен на аукцион за 5.200 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 38.481 рубля, или 16.037 долларов США.

Колодищанский сельсовет предложил на аукцион 2 участка в аг. Колодищи.

Участок № 12 в квартале 731 заинтересовал 13 человек. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот продан с молотка за 162.913 рублей, или 67.894 доллара США.


На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за тыс. Результаты аукциона

Участок № 9 на ул. Беловежской тоже имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 36.000 рублей. На лот претендовали 5 заявителей. Он реализован за 112.983 рубля, или 47.086 долларов США.


На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за тыс. Результаты аукциона

Участок в Лапоровичах заинтересовал только одного человека. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 84.000 рублей, или 35.007 долларов США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажи участка, (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 17

10,0

-

электричество

45.000

-

-

2

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 18

9,8

1

электричество

45.000

47.250

19.691

3

г. Заславль, ул. Приморская, участок № 47

10,0

8

электричество, газ, водопровод

20.351

69.000

28.756

4

г. Заславль, ул. Центральная, участок № 53

8,4

3

электричество, газ, водопровод

27.343

44.036

18.352

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 731, участок № 12

15,3

13

электричество, газ

39.000

162.913

67.894

6

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Беловежская, участок № 9

15,0

5

электричество, газ

36.000

112.983

47.086

7

Лошанский с/с, д. Вышково

14,9

1

электричество

9.500

9.975

4.157

8

Лошанский с/с, д. Мацки

10,4

4

электричество

6.400

18.500

7.710

9

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 1

9,7

1

электричество

12.000

12.600

5.251

10

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 2

9,2

1

электричество

12.000

12.600

5.251

11

Новодворский с/с, д. Ельница, ул. Китаева, участок № 1

7,7

17

электричество, газ, водопровод

15.000

57.200

23.838

12

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14

15,0

4

-

21.600

49.000

20.421

13

Острошицко-Городокский с/с, д. Селище, участок № 4

13,4

-

-

27.700

-

-

14

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 20

13,5

1

-

80.000

84.000

35.007

15

Папернянский с/с, д. Чучаны, участок № 17

13,5

2

-

40.000

48.400

20.171

16

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

15,0

-

электричество, газ

20.000

-

-

17

Петришковский с/с, д. Светлый Путь, участок № 8

15,0

4

электричество

12.000

55.140

22.980

18

Хатежинский с/с, д. Гаище, участок № 2

11,9

3

-

20.000

47.159

19.653

19

Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Зорная, участок № 136

15,0

21

-

28.000

128.00

53.344

20

Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор

14,8

13

электричество

31.500

100.100

41.717

21

Щомыслицкий с/с, д. Ходаково, участок № 4

15,0

6

электричество

32.000

150.300

62.638

22

Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 1

13,4

17

электричество

5.200

38.481

16.037

Организатором аукциона выступил Минский областной центр  инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе пройдет 31 июля. Документы для участия в торгах принимаются до 27 июля включительно.

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