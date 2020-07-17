На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за $67 тыс. Результаты аукциона

Самое большое количество заявлений было подано на участок № 136 на ул. Зорной в д. Старое Село Хатежинского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 28.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелал 21 человек. Лот продан с молотка за 128.000 рублей, или 53.344 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Семнадцать заявок подали на участок № 1 на ул. Китаева в д. Ельница Новодворского сельсовета. Земельный надел 7,7 сотки имеет все коммуникации и был оценен в 15.000 рублей. Он реализован за 57.200 рублей, или 23.838 доллара США.

На участок № 1 в д. Мацки Юзуфовского сельсовета претендовали 17 человек. Он имеет только электричество и был выставлен на аукцион за 5.200 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 38.481 рубля, или 16.037 долларов США.

Колодищанский сельсовет предложил на аукцион 2 участка в аг. Колодищи.

Участок № 12 в квартале 731 заинтересовал 13 человек. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот продан с молотка за 162.913 рублей, или 67.894 доллара США.