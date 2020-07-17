На участок в Старом Селе подали 21 заявку, а надел в Колодищах продали за $67 тыс. Результаты аукциона

Самое большое количество заявлений было подано на участок № 136 на ул. Зорной в д. Старое Село Хатежинского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 28.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелал 21 человек. Лот продан с молотка за 128.000 рублей, или 53.344 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Семнадцать заявок подали на участок № 1 на ул. Китаева в д. Ельница Новодворского сельсовета. Земельный надел 7,7 сотки имеет все коммуникации и был оценен в 15.000 рублей. Он реализован за 57.200 рублей, или 23.838 доллара США.
На участок № 1 в д. Мацки Юзуфовского сельсовета претендовали 17 человек. Он имеет только электричество и был выставлен на аукцион за 5.200 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 38.481 рубля, или 16.037 долларов США.
Колодищанский сельсовет предложил на аукцион 2 участка в аг. Колодищи.
Участок № 12 в квартале 731 заинтересовал 13 человек. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот продан с молотка за 162.913 рублей, или 67.894 доллара США.
Участок № 9 на ул. Беловежской тоже имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 36.000 рублей. На лот претендовали 5 заявителей. Он реализован за 112.983 рубля, или 47.086 долларов США.
Участок в Лапоровичах заинтересовал только одного человека. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 84.000 рублей, или 35.007 долларов США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена продажи участка, (руб.)
Цена продажи участка ($)
1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 17
10,0
-
электричество
45.000
-
-
2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 18
9,8
1
электричество
45.000
47.250
19.691
3
г. Заславль, ул. Приморская, участок № 47
10,0
8
электричество, газ, водопровод
20.351
69.000
28.756
4
г. Заславль, ул. Центральная, участок № 53
8,4
3
электричество, газ, водопровод
27.343
44.036
18.352
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 731, участок № 12
15,3
13
электричество, газ
39.000
162.913
67.894
6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Беловежская, участок № 9
15,0
5
электричество, газ
36.000
112.983
47.086
7
Лошанский с/с, д. Вышково
14,9
1
электричество
9.500
9.975
4.157
8
Лошанский с/с, д. Мацки
10,4
4
электричество
6.400
18.500
7.710
9
Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 1
9,7
1
электричество
12.000
12.600
5.251
10
Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 2
9,2
1
электричество
12.000
12.600
5.251
11
Новодворский с/с, д. Ельница, ул. Китаева, участок № 1
7,7
17
электричество, газ, водопровод
15.000
57.200
23.838
12
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14
15,0
4
-
21.600
49.000
20.421
13
Острошицко-Городокский с/с, д. Селище, участок № 4
13,4
-
-
27.700
-
-
14
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 20
13,5
1
-
80.000
84.000
35.007
15
Папернянский с/с, д. Чучаны, участок № 17
13,5
2
-
40.000
48.400
20.171
16
Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3
15,0
-
электричество, газ
20.000
-
-
17
Петришковский с/с, д. Светлый Путь, участок № 8
15,0
4
электричество
12.000
55.140
22.980
18
Хатежинский с/с, д. Гаище, участок № 2
11,9
3
-
20.000
47.159
19.653
19
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Зорная, участок № 136
15,0
21
-
28.000
128.00
53.344
20
Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор
14,8
13
электричество
31.500
100.100
41.717
21
Щомыслицкий с/с, д. Ходаково, участок № 4
15,0
6
электричество
32.000
150.300
62.638
22
Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 1
13,4
17
электричество
5.200
38.481
16.037
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе пройдет 31 июля. Документы для участия в торгах принимаются до 27 июля включительно.