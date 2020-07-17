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В Минской области убирают рапс

17.07.2020 16:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Минской области набирает темп жатва. В этом году уборку озимых культур начали чуть позже, чем в прошлом году. Однако аграрии уверены: показатели будут значительно выше. Александра Кавелич продолжит тему (видео).
 
 
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В Минской области набирает темп жатва. В этом году уборку озимых культур начали чуть позже, чем в прошлом году. Однако аграрии уверены: показатели будут значительно...
 
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