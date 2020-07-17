«Если не рожал, то тоже не можешь быть президентом». Кандидаты об обязательной службе в армии для главы государства

Источник материала: Tut.by

Во время своего посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля Александр Лукашенко заявил , что считает необходимым внесение в конституцию обязательного для кандидата в президенты прохождения службы в армии, так как глава государства является еще и верховным главнокомандующим. Женщин, претендующих на высший пост в стране, белорусский президент предложил направлять в Витебскую бригаду, чтобы они могли «отличить БТР от танка». TUT.BY поинтересовался у нынешних и бывших участников президентской гонки, что они думают на этот счет.



Фото: Reuters

Кандидат в президенты на нынешней кампании Сергей Черечень считает, что вопросы изменения Конституции должен решать не один человек, а белорусский народ и призывает не акцентировать внимание на словах Лукашенко.

— Я могу сказать только то, что и женщина, и мужчина, и военный, и врач, и учитель — все могут быть президентом Республики Беларусь, если их поддержат и за них проголосуют люди. Нет такой градации, когда можно сказать, что какой-то человек некомпетентен. Александр Григорьевич, когда впервые избирался на пост президента, не обладал многими компетенциями. Но мы видим, насколько далеко он прошел в развитии в процессе своей работы: судя по его высказываниям, теперь он специалист практически во всех областях. Поэтому не нужно с этой точки зрения смотреть на возможного лидера нашей страны. Это может быть любой человек, за которого проголосуют люди.



Сергей Черечень. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сам Сергей Черечень не проходил срочную службу, но, тем не менее, имеет определенную военную подготовку.

— У меня была военная кафедра, связанная с телекоммуникацией. К тому же, каждый мужчина в детстве играл в танчики и прекрасно понимает, что такое танк, а что такое СВД — в этом проблем у меня точно нет.

Другой кандидат в президенты на нынешней избирательной кампании Андрей Дмитриев иронично оценивает слова действующего главы государства.

— Тогда надо внести в Конституцию пункт о том, что если не рожал, то тоже не можешь быть президентом. А то скажешь, что каждый третий ребенок в стране твой, а потом про это забудешь.

Он считает, что сегодня белорусская Конституция нуждается в других изменениях: ограничении президентских сроков двумя, прямых выборов мэров, реальном разделении властей. Именно такие нормы, по его мнению, обеспечат защиту прав граждан и сделают повторение происходящих сейчас в Беларуси событий невозможным.

— Я уверен, что это могут сделать как служившие, так и не служившие в армии люди. Я себе вполне могу представить президента, который не считает необходимым надевать военную форму. Потому что его первоочередная задача — страной управлять и решать проблемы людей. Армией пускай управляют военные.



Андрей Дмитриев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Андрей Дмитриев служил в армии, а теперь его сын проходит срочную службу.

— Сам я проходил срочную службу здесь, в Минске, это была рота охраны Министерства обороны, насколько я помню — давно уже было, 20 лет назад. А мой сын служит сейчас в Борисове. Я в принципе ничего плохого в срочной службе не вижу, кроме того, что считаю, что она должна быть гораздо короче, более открытой и свободной и построена таким образом, чтобы увольнения по выходным были фактическим правом солдата, если нет срочных задач. Но в целом нам, конечно, нужно развивать настоящую армию — контрактную. Срочники — это, скорее, общая боеспособность страны. И поменьше генералов, потому что в нашей армии их слишком много: постоянно слышишь, что то тому, то этому выдали погоны. У нас вообще слишком много начальников, неважно в армии, милиции или еще где-то — сплошные генералы.

Во время прошлой президентской кампании 2015 года все кандидаты-мужчины имели за плечами опыт армейской службы: Сергей Гайдукевич и Николай Улахович — офицеры, окончившие военные учебные заведения. Единственная женщина среди тогдашних претендентов на высший пост — Татьяна Короткевич, теперь глава предвыборного штаба Андрея Дмитриева. Она против озвученных Лукашенко изменений Конституции, так как основной закон страны должен давать ее гражданам равные возможности.

— Думаю, что не нужно так несимметрично отвечать на наличие конкурентов: как только у тебя появляются политические амбиции, сразу что-то начинают резать, включая основной закон. Я считаю, что новое руководство страны не должно бояться конкурентов, а наоборот взаимодействовать с ними. Что касается участия женщин в военном деле, я выступаю за то, чтобы и женщины могли служить в армии — они сейчас работают в армии, их много, но конституционных изменений для этого не нужно. И тем более ограничивать таким образом круг претендентов на пост президента.



Татьяна Короткевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сама Татьяна Короткевич готова была бы пройти военную подготовку, если бы это потребовалось.

— Конечно прошла бы подготовку. Я несколько раз встречалась с тогдашним министром обороны Равковым и говорила, что готова послужить в армии, потому что тогда было много вопросов, связанных со срочной службой. Мы имеем ряд предложений на этот счет. И я говорила, что готова послужить. На что меня отправили в военкомат по месту жительства, но оказалось, что министр не в курсе, что есть возрастные ограничения для службы в армии: сказали, что не могут меня взять, потому что я уже в возрасте.

Короткевич считает, что служба в армии должна быть институтом, где получают новые навыки, нужные для того, чтобы быть ответственным гражданином своей страны, и приводит в пример Израиль, где женщины также попадают под призыв. Однако, по ее мнению, невозможно разбираться во всем, так что для руководителя государства важно полагаться на экспертов и соратников.

— Наш президент привык все решать сам. И это плохая стратегия управления. У нас многие заболевают этим, хотя все нужно разделять. Для этого есть эксперты, которые помогут, для этого нужна команда, которой ты доверяешь. И если ты выбран демократично, то ты наверняка найдешь людей в команде, которые тебе покажут и расскажут. Принцип разделения властей и распределения ответственности подразумевает включение людей в принятие решений — и это более безопасно, чем быть одному и разбираться во всем. А отличить БТР от БМП я не буду даже пытаться.

В 2010 году было рекордно большое для президентских выборов число кандидатов — десять человек. Среди них были как имеющие армейский опыт, к примеру, Григорий Костусев, Ярослав Романчук, кадровый офицер Николай Статкевич, так и не попавшие в армию по здоровью, вроде Алеся Михалевича. Владимир Некляев также был кандидатом в президенты в 2010 году. Он считает, что если поправки в основной закон нашей страны, о которых говорил Александр Лукашенко, будут внесены, то это станет уникальным прецедентом и еще больше ограничит права граждан.

— Таких статей в Конституции, насколько я знаю, нет ни у одной страны. Это, по сути, ставит граждан в неравноправные условия. Я разделяю мысль, что это связано с тем, что сейчас у нас лидерами протестного движения оказались женщины, и Лукашенко это беспокоит, потому что неизвестно, как это может повернуться. Дискриминация в отношении женщин и интеллигенции, «белобилетников», которые по каким-то причинам не могут служить в армии, наблюдается у Лукашенко давно. Это его природное качество, он не стесняется в этом ключе высказываться, не особенно задумываясь о последствиях.



Владимир Некляев. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Некляев не служил в армии из-за проблем со здоровьем, но имеет о ней представление из своего опыта и рассказов знакомых офицеров запаса, которые имеют возможность сравнить советскую армию с нынешней белорусской.

— Я имел серьезную спортивную травму — разрыв связок на коленях. Меня «обелобилетили»: я был годным в военное время к нестроевой службе. На срочную службу меня не взяли, но я по собственной воле поддался тому, чтобы отдать долг родине и записался специалистом на строительство военного объекта. Там я увидел армию во всей красе и никакого желания служить в ней у меня после этого не возникало. Как и сегодня у большинства белорусской молодежи, потому что от ровесников они знаю, что такое служба в белорусской армии — оболванивание, строительство каких-то дач и вспашка участков вышестоящих начальников. Мы видим, что сегодня в армии творится: не стерлись из памяти самоубийства ребят. Поэтому люди с интеллектом не хотят там оказаться, и именно их Лукашенко не желает видеть на управленческих постах — эти люди не принимают систему.