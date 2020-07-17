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Глава ЦИК прокомментировала объединение «трех граций» и рассказала, можно ли фотографировать бюллетени
17.07.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Объединение штабов в пользу одного кандидата является противоестественным. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Ермошина
— Люди участвуют в выборах, для того чтобы победить. А всякое объединение говорит о том, что кандидаты, участвующие в выборах, не нацелены на победу, что они участвуют ради того, чтобы кого-то поддержать. Это принцип не олимпийский, физкультурный, заявила Ермошина.
По ее словам, «три грации» (так назвала Лидия Ермошина
— Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица — действующего президента. Только он один хочет работать президентом, остальные — хотят новые выборы, — убеждена она.
Глава ЦИК добавила, что «если избиратель считает, что он хочет существовать в избирательной кампании постоянно, что у нашего государства есть лишние 20 миллионов долларов», а то и больше — то это их кандидаты.
Что касается возможности фотографировать свои бюллетени, а потом выкладывать их в соцсети (такое предложение озвучивал Штаб Бабарико), то, по словам Лидии Ермошиной, публиковать такое фото до 20.00 9 августа — нельзя. Это расценивается, как агитация, а агитация в день выборов запрещена. Сделать это позже — закон не запрещает.
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Глава ЦИК прокомментировала объединение «трех граций» и рассказала, можно ли фотографировать бюллетени
«Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица - действующего президента. Только он один хочет работать президентом, остальные - хотят новые выборы», -...
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