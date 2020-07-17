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Глава ЦИК прокомментировала объединение «трех граций» и рассказала, можно ли фотографировать бюллетени

17.07.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объединение штабов в пользу одного кандидата является противоестественным. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Ермошина заявила «Еврорадио».


Фото: Штаб Виктора Бабарико

— Люди участвуют в выборах, для того чтобы победить. А всякое объединение говорит о том, что кандидаты, участвующие в выборах, не нацелены на победу, что они участвуют ради того, чтобы кого-то поддержать. Это принцип не олимпийский, физкультурный, заявила Ермошина.

По ее словам, «три грации» (так назвала Лидия Ермошина заявивших накануне об объединении штабов Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову) участвуют в избирательной кампании с определенной целью.

— Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица — действующего президента. Только он один хочет работать президентом, остальные — хотят новые выборы, — убеждена она.

Глава ЦИК добавила, что «если избиратель считает, что он хочет существовать в избирательной кампании постоянно, что у нашего государства есть лишние 20 миллионов долларов», а то и больше — то это их кандидаты.

Что касается возможности фотографировать свои бюллетени, а потом выкладывать их в соцсети (такое предложение озвучивал Штаб Бабарико), то, по словам Лидии Ермошиной, публиковать такое фото до 20.00 9 августа — нельзя. Это расценивается, как агитация, а агитация в день выборов запрещена. Сделать это позже — закон не запрещает.

 
 
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«Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица - действующего президента. Только он один хочет работать президентом, остальные - хотят новые выборы», -...
 
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