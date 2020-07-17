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«Речь идет о независимой интеграции». Мишустин - о мерах для развития Союзного государства

17.07.2020 18:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве. Об этом он заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске 17 июля, сообщает ТАСС.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

На встрече российский премьер-министр отметил перспективы братских отношений, заложенных в Союзном договоре и что инициатором договора был белорусский президент.

— Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора. Если бы мы еще сделали усилие с правительствами Белоруссии и России, то могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, — сказал он.

Мишустин пояснил, что речь идет «о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными». Российская сторона надеется, что совместными усилиями этого удастся достигнуть.

Президент Беларуси, в свою очередь, заявил, что строить союзные отношения должны исключительно на равноправной основе, передает пресс-служба главы государства.

— Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись.

— И с нашей стороны есть список, и с российской. Чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго, — заявил он.

Президент отметил, что времена изменились: сегодня невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100−150 лет.

— Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом.

По мнению Лукашенко, Россия должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.

Кроме того, Лукашенко передал приветствие российскому коллеге Владимиру Путину и заявил, что ждет его на очную встречу в Минске в рамках ЕАЭС. А Мишустину заявил, что он для Беларуси он человек не чужой.

— Вы для нас не чужой человек. И по рождению. Корни где-то в центре Европы. У нас в Полоцке географический центр Европы. И определили впервые этот центр российские ученые с нашими (в советские еще времена). Поэтому вы нам человек не чужой и по рождению, и вы нам человек не чужой, поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. — Вы у нас не гость, вы — дома. Это главное. Я прошу это иметь в виду. Это не какое-то дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем, — заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве.
 
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