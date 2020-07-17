Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В состав Совбеза включены:

председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель,

министр обороны Виктор Хренин,

председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус,

начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Из состава исключены:

бывший Госсекретарь Совбеза, а теперь генсек ОДКБ Станислав Зась,

экс-глава КГК Леонид Анфимов,

бывший премьер-министр Сергей Румас.

Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета Безопасности соответственно, уточнили в пресс-службе.

Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др.