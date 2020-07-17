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Лукашенко обновил состав Совета безопасности

17.07.2020 18:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В состав Совбеза включены:

  • председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель,
  • министр обороны Виктор Хренин,
  • председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус,
  • начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Из состава исключены:

  • бывший Госсекретарь Совбеза, а теперь генсек ОДКБ Станислав Зась,
  • экс-глава КГК Леонид Анфимов,
  • бывший премьер-министр Сергей Румас.

Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета Безопасности соответственно, уточнили в пресс-службе.

Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271.
 
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