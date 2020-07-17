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Лукашенко обновил состав Совета безопасности
17.07.2020 18:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271, сообщает пресс-служба главы государства.
В состав Совбеза включены:
Из состава исключены:
Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета Безопасности соответственно, уточнили в пресс-службе.
Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271.
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