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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хозяйства Гродненщины приступили к массовой жатве В первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по...

В первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по госзаказу. Урожайность в этом году ожидается рекордная за последние годы. В отдельных хозяйствах планируют намолотить почти по 90 центнеров с гектара.За ходом полевых работ наблюдал