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Хозяйства Гродненщины приступили к массовой жатве
18.07.2020 17:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по госзаказу. Урожайность в этом году ожидается рекордная за последние годы. В отдельных хозяйствах планируют намолотить почти по 90 центнеров с гектара.
За ходом полевых работ наблюдал Юрий Карнелович.
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В первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по...
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