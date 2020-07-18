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Хозяйства Гродненщины приступили к массовой жатве

18.07.2020 17:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по госзаказу. Урожайность в этом году ожидается рекордная за последние годы. В отдельных хозяйствах планируют намолотить почти по 90 центнеров с гектара. 

За ходом полевых работ наблюдал Юрий Карнелович. 

 
 
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В первую очередь аграрии стремятся убрать озимый ячмень и рапс. И если в северных районах только выводят технику на поля, на юге полным ходом идет поставка зерна по...
 
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