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Лукашенко выделил из бюджета 46 млн рублей на строительство молочных ферм

18.07.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси выделят из республиканского бюджета до 46,07 млн рублей на завершение строительства и реконструкцию молочно-товарных ферм в 2020 году. Это следует из указа № 269 от 17 июля.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Средства предоставят в виде бюджетных кредитов областным бюджетам из остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января текущего года.

Брестская область получит не более 5,15 млн рублей, Витебская — 11,05 млн, Гомельская — 15 млн, Минская — 9,48 млн, Могилевская — 5,38 млн рублей.

Перерабатывающие предприятия получат займы под 3% годовых на срок до 31 декабря 2026 года. Уплата процентов по ним начнется с 1 квартала 2021 года, а возврат основного долга — с 1 квартала 2022 года.

Среди получателей средств «Савушкин продукт» и его филиал в Барановичах, «Оршанский мясоконсервный комбинат», витебское «Молоко», «Витебский мясокомбинат», «Рогачевский молочноконсервный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Молодечненский молочный комбинат» и «Бабушкина крынка». В указе также названы хозяйства молочных компанией, на базе которых появятся новые фермы.

 
 
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Перерабатывающие предприятия получат займы под 3% годовых на срок до 31 декабря 2026 года. Уплата процентов по ним начнется с 1 квартала 2021 года, а возврат основного...
 
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