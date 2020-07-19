ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Было бы сложно вырулить, если бы не ваши горящие глаза». В Минске на пикет Тихановской пришли тысячи человек

19.07.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске в парке Дружбы народов состоялся первый агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него, по подсчетам правозащитников, пришло более 7 тысяч человек.


На митинг, назначенный на 17 часов, люди начали собираться за час. Символики было немного, в толпе виднелось лишь несколько БЧБ-флагов, а один мужчина пришел с красно-зеленым. Люди терпеливо ждали появления Тихановской, Колесниковой и Цепкало. До приезда кандидата и группы поддержки на сцене выступила группу уличных музыкантов. Как объяснил ведущий мероприятия, ребята сами присоединились к пикету в Дзержинске и предложили сыграть сначала там, а потом и в Минске. Он также попросил людей не выкрикивать лозунги, не провоцировать друг друга.

— За ваше мнение или действие отвечать будет один человек — Светлана, давайте будем осторожны, не будем выкрикивать оскорбительные лозунги, называть насекомых и прочее, — призвал ведущий. Он устроил перекличку среди собравшихся, чтобы понять, кто пришел в парк. Среди пришедших были учителя, врачи, ипэшники, заводчане, пенсионеры, студенты, фрилансеры.

За пятнадцать минут до приезда Тихановской пропала мобильная связь и мобильный интернет. Рядом с парком стоял микроавтобус, в толпе обсуждали, что это «глушилка».

Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за сценой появились около пяти часов в кольце охраны. Те, кто увидел их первыми, бросились на них с цветами. Появление трио на сцене под песню «Стены рухнут» вызвало оглушительные крики и аплодисменты. Светлана Тихановская не выдержала и заплакала, судя по всему, она не ожидала, что в Минске на ее пикет придет столько людей.

Кандидат в президенты произнесла ту же речь, что и в Дзержинске за несколько часов до этого: о том, почему ей пришлось идти в президенты, о репрессиях против самых сильных кандидатов, о том, зачем объединилась с двумя штабами. Она также объяснила, почему не придерживается плана своего супруга Сергея Тихановского, который предлагал бойкотировать выборы.


— Мой супруг призывал игнорировать выборы. Он говорил, не хочу называть фамилий, что пока один известный участвует и одна известная считает, то у нас честных выборов быть не может. Это не значит, что мы поверили в этом году в честные выборы, нет. Выборы будут сфальсифицированы, мы все об этом знаем. Но именно в этом году мы уверены в том, что сможем проконтролировать голоса — каким образом они распределялись. И мы не пошли на этот шаг, если бы не были уверены в своей победе. Но даже в случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса. Я, Светлана Тихановская, хочу стать президентом Беларуси ради перемен и ради новых, честных, открытых выборов после 9 августа. Всем спасибо, я вас люблю, — сказала Тихановская и вызвала бурю аплодисментов.


Вообще аплодисменты звучали в парке каждые несколько минут. Атмосфера была как на рок-концерте: люди аплодировали, скандировали имя кандидата «Све-та!», кричали «Свободы!».

Мария Колесникова в своей речи говорила о Беларуси, которая изменилась за эти несколько месяцев, о желаниях белорусов перемен и о власти, которая больше не актуальна для «проснувшихся» белорусов.

Вероника Цепкало говорила о том, что каждый год все больше белорусов уезжают жить за границу, о том, что белорусы не хотят оставаться в своей стране и рожать здесь детей, о том, что за границей есть свобода и надежда — то, чего нет в Беларуси. И Колесникова, и Цепкало также призвали всех голосовать за Светлану Тихановскую 9 августа и пообещали провести новые выборы, если она выиграет.


— Мои родные люди, вам всем огромное спасибо, что вы пришли сегодня на агитационный пикет, пришли, чтобы мы увидели, какая за нами стоит сила. Каждый из нас — из дам, которые сегодня здесь, чувствует эту силу, и ваша сила придает силы и нам. Нам было бы крайне сложно вырулить из этого всего, если бы мы не видели ваши горящие глаза. Вся сила в вас, спасибо вам большое. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни, — закончила общее выступление Светлана Тихановская.

Трио спустилось со сцены, к машине их провожала небольшая толпа. Но общаться с людьми женщины не стали, они быстро дошли до автомобиля и уехали. Под играющую на сцене музыку люди стали понемногу расходиться, обсуждая произошедшее.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы очень довольны, было здорово, — говорят друзья Антон и Антон. — Жаль, в дальних рядах ничего не было слышно, но в целом очень круто было увидеть, что нас так много, что мы все хотим перемен.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в парке Дружбы народов состоялся первый агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него, по подсчетам правозащитников, пришло...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сколько людей пришло на пикет Тихановской в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика