«Было бы сложно вырулить, если бы не ваши горящие глаза». В Минске на пикет Тихановской пришли тысячи человек

Источник материала: Tut.by

В Минске в парке Дружбы народов состоялся первый агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него, по подсчетам правозащитников, пришло более 7 тысяч человек.





На митинг, назначенный на 17 часов, люди начали собираться за час. Символики было немного, в толпе виднелось лишь несколько БЧБ-флагов, а один мужчина пришел с красно-зеленым. Люди терпеливо ждали появления Тихановской, Колесниковой и Цепкало. До приезда кандидата и группы поддержки на сцене выступила группу уличных музыкантов. Как объяснил ведущий мероприятия, ребята сами присоединились к пикету в Дзержинске и предложили сыграть сначала там, а потом и в Минске. Он также попросил людей не выкрикивать лозунги, не провоцировать друг друга.

— За ваше мнение или действие отвечать будет один человек — Светлана, давайте будем осторожны, не будем выкрикивать оскорбительные лозунги, называть насекомых и прочее, — призвал ведущий. Он устроил перекличку среди собравшихся, чтобы понять, кто пришел в парк. Среди пришедших были учителя, врачи, ипэшники, заводчане, пенсионеры, студенты, фрилансеры.

За пятнадцать минут до приезда Тихановской пропала мобильная связь и мобильный интернет. Рядом с парком стоял микроавтобус, в толпе обсуждали, что это «глушилка».

Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за сценой появились около пяти часов в кольце охраны. Те, кто увидел их первыми, бросились на них с цветами. Появление трио на сцене под песню «Стены рухнут» вызвало оглушительные крики и аплодисменты. Светлана Тихановская не выдержала и заплакала, судя по всему, она не ожидала, что в Минске на ее пикет придет столько людей.

Кандидат в президенты произнесла ту же речь, что и в Дзержинске за несколько часов до этого: о том, почему ей пришлось идти в президенты, о репрессиях против самых сильных кандидатов, о том, зачем объединилась с двумя штабами. Она также объяснила, почему не придерживается плана своего супруга Сергея Тихановского, который предлагал бойкотировать выборы.





— Мой супруг призывал игнорировать выборы. Он говорил, не хочу называть фамилий, что пока один известный участвует и одна известная считает, то у нас честных выборов быть не может. Это не значит, что мы поверили в этом году в честные выборы, нет. Выборы будут сфальсифицированы, мы все об этом знаем. Но именно в этом году мы уверены в том, что сможем проконтролировать голоса — каким образом они распределялись. И мы не пошли на этот шаг, если бы не были уверены в своей победе. Но даже в случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса. Я, Светлана Тихановская, хочу стать президентом Беларуси ради перемен и ради новых, честных, открытых выборов после 9 августа. Всем спасибо, я вас люблю, — сказала Тихановская и вызвала бурю аплодисментов.



Вообще аплодисменты звучали в парке каждые несколько минут. Атмосфера была как на рок-концерте: люди аплодировали, скандировали имя кандидата «Све-та!», кричали «Свободы!».

Мария Колесникова в своей речи говорила о Беларуси, которая изменилась за эти несколько месяцев, о желаниях белорусов перемен и о власти, которая больше не актуальна для «проснувшихся» белорусов.

Вероника Цепкало говорила о том, что каждый год все больше белорусов уезжают жить за границу, о том, что белорусы не хотят оставаться в своей стране и рожать здесь детей, о том, что за границей есть свобода и надежда — то, чего нет в Беларуси. И Колесникова, и Цепкало также призвали всех голосовать за Светлану Тихановскую 9 августа и пообещали провести новые выборы, если она выиграет.





— Мои родные люди, вам всем огромное спасибо, что вы пришли сегодня на агитационный пикет, пришли, чтобы мы увидели, какая за нами стоит сила. Каждый из нас — из дам, которые сегодня здесь, чувствует эту силу, и ваша сила придает силы и нам. Нам было бы крайне сложно вырулить из этого всего, если бы мы не видели ваши горящие глаза. Вся сила в вас, спасибо вам большое. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни, — закончила общее выступление Светлана Тихановская.

Трио спустилось со сцены, к машине их провожала небольшая толпа. Но общаться с людьми женщины не стали, они быстро дошли до автомобиля и уехали. Под играющую на сцене музыку люди стали понемногу расходиться, обсуждая произошедшее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы очень довольны, было здорово, — говорят друзья Антон и Антон. — Жаль, в дальних рядах ничего не было слышно, но в целом очень круто было увидеть, что нас так много, что мы все хотим перемен.