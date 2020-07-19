«Не дождетесь». Эйсмонт - про состояние здоровья Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала "Эху Москвы" информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко. В белорусских соцсетях ранее сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом, отмечает издание. «Не дождетесь», — заявила Наталия Эйсмонт.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"В частности, белорусский телеграм-канал «Баста» утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером", — отмечает "Эхо Москвы".

В телеграмм-канале "Пул первого" разместили ссылку на "Эхо Москвы" и добавили: "Это в ответ на этот вброс про состояние здоровья Первого. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте".