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«Не дождетесь». Эйсмонт - про состояние здоровья Лукашенко
19.07.2020 20:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт
"В частности, белорусский телеграм-канал «Баста» утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером", — отмечает "Эхо Москвы".
В телеграмм-канале "Пул первого" разместили ссылку на "Эхо Москвы" и добавили: "Это в ответ на этот вброс про состояние здоровья Первого. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте".
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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала «Эху Москвы» информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко. В белорусских соцсетях...
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