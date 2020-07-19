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Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович - о взаимодействии в рамках ЕАЭС и стратегии на 5 лет вперед
19.07.2020 22:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБольшой рынок ЕАЭС пока разъединяют и правовые механизмы национальных законодательств. В итоге неудобства испытывает бизнес. Все эти вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке в поле зрения Евразийской экономической комиссии.
Обсуждали их и на межправсовете в Минске. Сразу после его завершения прямо в зале заседания наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила об итогах переговоров у председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
- В Минске на этой неделе прошло заседание межправсовета ЕАЭС. В принципе тот узкий состав, который был рассчитан на два часа, длился в два раза больше - четыре часа. Это говорит о том, что позиции слишком разные у сторон? Либо удалось по каким-то позициям договориться? Как Вы оцениваете переговоры на минской площадке?
- Я очень рад, что мы неформально подошли ко всем этим вопросам, не просто провели, послушали друг друга и разошлись, а нашли приемлемые решения. Очень непросто было. Российская Федерация приняла решение о введении с 20 января 2021 года маркировки молочной продукции. Вся молочная продукция, которая идет на экспорт в Российскую Федерацию, должна маркироваться специальными кодами, иначе она будет нелегальна на рынке РФ. Поэтому все подходы, которые мы сегодня обсуждали, действительно направлены на то, чтобы не получился, как говорится, стоп-кадр и чтобы не остановились товары в районе Смоленска. И мы договорились о некоем переходном периоде, который позволил бы оптимизировать те решения, чтобы молочная группа товаров была легальна на рынках Российской Федерации. Аналогично и по промышленной продукции. Российская Федерация приняла так называемое 616 постановление от 30 апреля 2020 года, которым фактически – если читать его буквально – ограничен доступ промышленных товаров из Республики Беларусь, Казахстана и других государств. Потому что там введена была такая норма, что достаточно большой объем добавленной стоимости в этом товаре, который поступает на рынок, должен быть создан в Российской Федерации. В качестве примера хочу сказать, мы договорились, что будет засчитываться в локализацию или добавленную стоимость не только то, что создано в РФ, а то, что создана добавленная стоимость и в других государствах ЕАЭС. Это засчитывается в добавленную стоимость товара, который получает возможность свободного обращения на рынке России как главном рынке. Я считаю, что это очень хорошее решение.
- Скажите, вот тема, которая пока в принципе не снимается с повестки дня межправсовета и, в общем-то, даже на разных уровнях, когда обсуждается интеграция внутри ЕАЭС, это добросовестная конкуренция и торговля без барьеров, без ограничений. Даже сказали, что из 15 барьеров в этом году сняты были 9, но в то же время появляются какие-то новые. Меняется ли стратегия разрешения этих спорных вопросов?
- Я как председатель коллегии ставлю задачу, чтобы бороться не с последствиями, а работать на упреждение. Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать эти чувствительные позиции. Туда будут входить специалисты нашей комиссии, специалисты других стран, чтобы не порождались эти барьеры. Все равно страны будут стремиться, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя, чтобы отстаивать интересы своего государства. Это правильно. Но надо смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по ЕАЭС. Мы очень много внимания уделяем торговле тем, что уже имеем. Но у нас очень мало товаров, у нас мало внутренних инвестиций. Мы должны уделять такое внимание, чтобы соотношение инвестиций в основной капитал было не так, как сегодня - около 20 %, а не меньше 27-30 % от ВВП. Если у нас будут совместные компании, это точка невозврата в нашей интеграции.
- Если говорить про перспективу... Такой масштабный документ, который готовится, наверное, ждем его осенью, это стратегия развития ЕАЭС до 2025 года, на 5 лет вперед. На какой стадии документ? Будет ли готов к ноябрю?
- На уровне экспертов и на уровне правительств документ был согласован. 19 мая, когда собрались главы государств, они практически поддержали все. За исключением одного вопроса, ключевой он был для Беларуси и Армении. Это тариф на прокачку газа.
- Пришли к какому-то решению? Найдет оно отражение в стратегии?
- Пока нет. Сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Об общем рынке газа, транзита, тарифа за транзит. Самое главное, чтобы это был не дискриминационный подхват.
- Так будет готова стратегия к осени?
- Стратегия к осени должна быть. Буквально 20 июля мы собираем вице-премьеров в Москве и будем по каждому пункту идти для того, чтобы выносить на уровень премьер-министров, и в ноябре планируется на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два вопроса, наверное, потребуют принятия на уровне глав государств.
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Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович - о взаимодействии в рамках ЕАЭС и стратегии на 5 лет вперед
Большой рынок ЕАЭС пока разъединяют и правовые механизмы национальных законодательств. В итоге неудобства испытывает бизнес. Все эти вопросы устранения...
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