Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

Впервые за 17 недель динамика цен на вторичном рынке жилья оказалась положительной. Индекс цен на квартиры вырос на 0.1% и составил 1392 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1327 $/м2. На первичном рынке рост цен наблюдался 7 из 8 последних недель.