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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

20.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Впервые за 17 недель динамика цен на вторичном рынке жилья оказалась положительной. Индекс цен на квартиры вырос на 0.1% и составил 1392 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1327 $/м2. На первичном рынке рост цен наблюдался 7 из 8 последних недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

Первый за долгое время рост цен на вторичном рынке жилья связан с оттоком более дешевых объектов из базы. Поведение оставшихся продавцов по сравнению с предыдущими неделями отличалось несущественно. Более того, средний размер скидок в объявлениях был самым значительным с начала лета.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

Объём предложения квартир в Минске снижается на протяжении последних 3 недель. За минувшие 7 дней число выставленных на продажу объектов сократилось на 3.3%.

Наиболее ощутимый отток был у «однушек» (-6.6%). Квартир других типов стало меньше на 1.8-2.5%. Среди районов города выделялись Первомайский и Заводской, предложение квартир в которых сократилось на 7.7% и 6.4% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

Снижение продолжилось лишь у 2-комнатных квартир, остальные сегменты завершили неделю ростом цен.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

В пяти столичных районах отмечен рост среднего ценового уровня с максимальными темпами во Фрунзенском (+0.7%). При этом, довольно ощутимое снижение зафиксировано в районе с самой дорогой недвижимостью – Центральном (-1.8%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

Рост ценового индекса нашел отражения и на локальном уровне. Впервые с марта микрорайонов с положительной динамикой цен оказалось больше, чем с отрицательной.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 808 $/м2 (-0.2%), Витебск — 633 $/м2 (+0.6%), Гомель — 630 $/м2 (-0.3%), Гродно — 739 $/м2 (без изменений), Могилев — 643 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0.7%), Солигорск — 886 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 739 $/м2 (+0.2%), Жодино — 736 $/м2 (+0.1%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 13 по 20 июля 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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