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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 июля 2020 года
20.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Впервые за 17 недель динамика цен на вторичном рынке жилья оказалась положительной.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1327 $/м2. На первичном рынке рост цен наблюдался 7 из 8 последних недель.
Первый за долгое время рост цен на вторичном рынке жилья связан с оттоком более дешевых объектов из базы. Поведение оставшихся продавцов по сравнению с предыдущими неделями отличалось несущественно. Более того, средний размер скидок в объявлениях был самым значительным с начала лета.
Объём предложения квартир в Минске снижается на протяжении последних 3 недель. За минувшие 7 дней число выставленных на продажу объектов сократилось на 3.3%.
Наиболее ощутимый отток был у «однушек» (-6.6%). Квартир других типов стало меньше на 1.8-2.5%. Среди районов города выделялись Первомайский и Заводской, предложение квартир в которых сократилось на 7.7% и 6.4% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0.7%), Солигорск — 886 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 739 $/м2 (+0.2%), Жодино — 736 $/м2 (+0.1%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).
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За неделю, с 13 по 20 июля 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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