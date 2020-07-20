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Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться

20.07.2020 10:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться в части производства и поставок. Как отметили в Минэкономики, подъему в частности способствовали контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление нефтепереработки. Регулятор не исключил, что при благоприятном развитии ситуации ВВП Беларуси может показать рост. В сентябре будет видно, на какой результат экономика сможет выйти по году. 
 
 
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Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться в части производства и поставок. Как отметили в Минэкономики, подъему в частности способствовали контракты на...
 
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