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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться в части производства и поставок. Как отметили в Минэкономики, подъему в частности способствовали контракты на...

Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться в части производства и поставок. Как отметили в Минэкономики, подъему в частности способствовали контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление нефтепереработки. Регулятор не исключил, что при благоприятном развитии ситуации ВВП Беларуси может показать рост. В сентябре будет видно, на какой результат экономика сможет выйти по году.