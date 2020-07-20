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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 тысячи рабочих мест создано резидентами Парка высоких технологий в регионах страны Это 82 компании за пределами столицы. Что влияет на развитие периферии, в том числе роста уровня жизни. Всего численность парка чуть более 60 тысяч человек, из них...

Это 82 компании за пределами столицы. Что влияет на развитие периферии, в том числе роста уровня жизни. Всего численность парка чуть более 60 тысяч человек, из них более половины - это люди до 31 года. Отметим, что многие компании смогли получить доступ к преференциям 2 года назад - после вступления в силу 8-го Декрета "О развитии цифровой экономики". В апреле количество резидентов ПВТ достигло 818 компаний - прирост в 4 раза за 2 года. Сегодня в парке предоставлены равные возможности как крупным предприятиям, так и представителям малого и среднего бизнеса.