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4 тысячи рабочих мест создано резидентами Парка высоких технологий в регионах страны

20.07.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это 82 компании за пределами столицы. Что влияет на развитие периферии, в том числе роста уровня жизни. Всего численность парка чуть более 60 тысяч человек, из них более половины - это люди до 31 года. Отметим, что многие компании смогли получить доступ к преференциям 2 года назад - после вступления в силу 8-го Декрета "О развитии цифровой экономики". В апреле количество резидентов ПВТ достигло 818 компаний - прирост в 4 раза за 2 года. Сегодня в парке предоставлены равные возможности как крупным предприятиям, так и представителям малого и среднего бизнеса.

 
 
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Это 82 компании за пределами столицы. Что влияет на развитие периферии, в том числе роста уровня жизни. Всего численность парка чуть более 60 тысяч человек, из них...
 
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