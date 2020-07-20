Замглавы МИД Олег Кравченко назначен послом Беларуси в США

Источник материала: Tut.by

Послом Беларуси в США назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Белорусского посла в Америке не было 12 лет. Решение о назначении было принято президентом 20 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

До «похолодания» в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008 по 2014 — временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.

Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук.

Дипломатическую службу начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел. В 1999 был назначен советником посольства Республики Беларусь в Швеции, с 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.

В последние несколько лет Олег Кравченко не раз посещал Вашингтон с официальным визитом и представлял Беларусь на различных переговорах и встречах с американскими коллегами.

Отношения Беларуси и США

Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Беларусь.

3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.

4 февраля глава МИД Владимир Макей заявил , что Беларусь готова в ближайшее время — в течение нескольких месяцев — направить своего посла в США.

США активно следят за президентскими выборами в Беларуси. В июне посольство США в Беларуси предупредило американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на общественных акциях. Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур совместно с европейскими дипломатами выступила с заявлением о том, что власти Беларуси должны принять необходимые меры для «проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод».

16 июля Госдеп США заявил, что озабочен массовыми задержаниями мирных активистов в Беларуси.

18 июля временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершила свою двухлетнюю миссию в Минске, новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук возьмет на себя роль временного поверенного до приезда посла.