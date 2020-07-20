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Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности





Важнейшей задачей пятилетки, в том числе для Национального банка, станет поиск инвестиций

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важные кадровые решения принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка Важные кадровые решения сегодня принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка. Вакантное кресло зампреда отныне будет занимать...

Важные кадровые решения сегодня принял Президент. Новые лица – в руководстве и правлении Национального банка. Вакантное кресло зампреда отныне будет занимать Илона Ледницкая. Для нее это повышение. Усилено и правление банка - назначены сразу несколько новых персоналий. Для каждого Президент обозначил фронт задач.Обновление в главном банке стало поводом обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора, ориентирует Александр Лукашенко. Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк, несмотря на сложности, отказался от повышения ставки рефинансирования. Наоборот, ключевая ставка идет по устойчивой траектории снижения. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные задачи.В приоритете - внешние кредиты с длительным сроком заимствований. И ответственность за эту работу будет персональной. Президент также потребовал продолжать либерализацию валютного и финансового рынков, расширять цифровизацию этого сектора.