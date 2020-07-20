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Экс-министр финансов Максим Ермолович уезжает послом в Великобританию
20.07.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-министр финансов Максим Ермолович получил назначение послом в Великобританию. Об этом
Ермолович окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Начал карьеру в налоговых органах. В 2002—2011 работал в Минфине на различных должностях, получив в итоге должность начальника главного управления бюджетной политики. С 2011 до 2014 года — замминистра финансов, потом — первый зам. В августе 2018 года Ермолович получил пост министра финансов, который занимал до 3 июня 2020 года, когда Лукашенко
О грядущем дипломатическом назначении Ермоловича
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