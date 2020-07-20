ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экс-министр финансов Максим Ермолович уезжает послом в Великобританию

20.07.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-министр финансов Максим Ермолович получил назначение послом в Великобританию. Об этом сообщает телеграм-канал ОНТ.


Фото со страницы Максима Ермоловича в Facebook

Ермолович окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Начал карьеру в налоговых органах. В 2002—2011 работал в Минфине на различных должностях, получив в итоге должность начальника главного управления бюджетной политики. С 2011 до 2014 года — замминистра финансов, потом — первый зам. В августе 2018 года Ермолович получил пост министра финансов, который занимал до 3 июня 2020 года, когда Лукашенко отправил все правительство в отставку.

О грядущем дипломатическом назначении Ермоловича президент Беларуси рассказывал в июне. «Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует, — сказал Александр Лукашенко. — Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности — пускай, он неплохо работал».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О грядущем дипломатическом назначении Ермоловича президент Беларуси рассказывал в июне. «Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Важные кадровые решения принял Президент. Новые лица - в руководстве и правлении Национального банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика