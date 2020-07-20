Экс-министр финансов Максим Ермолович уезжает послом в Великобританию

Источник материала: Tut.by

Экс-министр финансов Максим Ермолович получил назначение послом в Великобританию. Об этом сообщает телеграм-канал ОНТ.



Фото со страницы Максима Ермоловича в Facebook

Ермолович окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Начал карьеру в налоговых органах. В 2002—2011 работал в Минфине на различных должностях, получив в итоге должность начальника главного управления бюджетной политики. С 2011 до 2014 года — замминистра финансов, потом — первый зам. В августе 2018 года Ермолович получил пост министра финансов, который занимал до 3 июня 2020 года, когда Лукашенко отправил все правительство в отставку.

О грядущем дипломатическом назначении Ермоловича президент Беларуси рассказывал в июне. «Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует, — сказал Александр Лукашенко. — Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности — пускай, он неплохо работал».