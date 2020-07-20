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Экс-глава Минпрома получил работу в Казахстане, а бывший зам Макея стал послом в Австрии и Словении
20.07.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел перестановки в белорусском МИДе. Об этом
У главы МИД Беларуси Владимира Макея появились два новых заместителя. Первым заместителем министра иностранных дел стал Александр Гурьянов. Его предшественник, Андрей Евдоченко, стал послом в Нидерландах. Заместителем министра станет Сергей Алейник, а занимавший этот пост Олег Кравченко
Андрей Дапкюнас, бывший заместитель главы МИД, назначен послом в Австрии. По совместительству он также займет должность посла в Словении.
Павел Утюпин, занимавший пост министра промышленности с августа 2018 года по июнь 2020-го, стал послом Беларуси в Казахстане.
Экс-глава Минфина Максим Ермолович
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Александр Лукашенко провел перестановки в белорусском МИДе.
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