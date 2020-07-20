Экс-глава Минпрома получил работу в Казахстане, а бывший зам Макея стал послом в Австрии и Словении

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел перестановки в белорусском МИДе. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У главы МИД Беларуси Владимира Макея появились два новых заместителя. Первым заместителем министра иностранных дел стал Александр Гурьянов. Его предшественник, Андрей Евдоченко, стал послом в Нидерландах. Заместителем министра станет Сергей Алейник, а занимавший этот пост Олег Кравченко назначен послом Беларуси в США.

Андрей Дапкюнас, бывший заместитель главы МИД, назначен послом в Австрии. По совместительству он также займет должность посла в Словении.

Павел Утюпин, занимавший пост министра промышленности с августа 2018 года по июнь 2020-го, стал послом Беларуси в Казахстане.

Экс-глава Минфина Максим Ермолович назначен послом Беларуси в Великобритании.