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Экс-глава Минпрома получил работу в Казахстане, а бывший зам Макея стал послом в Австрии и Словении

20.07.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел перестановки в белорусском МИДе. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У главы МИД Беларуси Владимира Макея появились два новых заместителя. Первым заместителем министра иностранных дел стал Александр Гурьянов. Его предшественник, Андрей Евдоченко, стал послом в Нидерландах. Заместителем министра станет Сергей Алейник, а занимавший этот пост Олег Кравченко назначен послом Беларуси в США.

Андрей Дапкюнас, бывший заместитель главы МИД, назначен послом в Австрии. По совместительству он также займет должность посла в Словении.

Павел Утюпин, занимавший пост министра промышленности с августа 2018 года по июнь 2020-го, стал послом Беларуси в Казахстане.

Экс-глава Минфина Максим Ермолович назначен послом Беларуси в Великобритании.

 
 
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