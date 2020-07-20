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Тихановская: Мои дети действительно в безопасном месте

20.07.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартии'97» Наталья Радина заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз. Информацию об этом TUT.BY подтвердила кандидат в президенты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщение о том, что главный редактор «Хартии'97» Наталья Радина помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз, появилось в телеграм-канале «Выборы. Беларусь».

Информацию о том, что оба ребенка Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, TUT.BY подтвердила сама кандидат в президенты.

— Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес нее и ее детей. 

 
 
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Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартия'97» Наталья Радина заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз. Информацию...
 
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