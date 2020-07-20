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На торгах 20 июля рубль снизился к евро
20.07.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 20 июля прошли очередные торги валютами.
Доллар упал на BYN 0,0004 — до 2,399 рубля.
Евро вырос на BYN 0,015 — до 2,7469 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0089 — до 3,3362 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Евро вырос на BYN 0,015 - до 2,7469 рубля.
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