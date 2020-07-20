«Необходимость выполнения противоэпидемических мероприятий». Генпрокуратура вступилась за ЦИК

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура ответила на массовые жалобы по поводу обоснованности действий ЦИК, связанных с организацией рассмотрения письменных обращений, пояснение ведомства опубликовано на его сайте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Генпрокуратуре отметили, что законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» определен порядок подачи заявителями обращений на личном приеме, в устной форме, а также в электронном виде и посредством почтовых отправлений.

«В связи с этим подача письменных обращений на личном приеме не является единственной либо приоритетной по отношению к иным формой направления обращения», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что решение ЦИК прекратить личный прием жалоб на нерегистрацию Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, обусловлен «необходимостью соблюдения санитарных норм и выполнения противоэпидемических мероприятий, численностью кадрового состава Центральной комиссии». По мнению ведомства, решение ЦИК «не ограничивает права граждан, а лишь устанавливает оптимальный механизм взаимодействия в сложившихся условиях».

Поскольку, поданные жалобы касаются нерегистрации претендентов в кандидаты на пост главы государства, в Генпрокуратуре напомнили, что правом обжалования отказа в регистрации предоставлено только лицам, выдвинутым кандидатами.

«Таким образом, решение Центральной комиссии об определении порядка рассмотрения письменных обращений не является дискриминационным, нарушающим права и интересы граждан», — подытожили в ведомстве.

Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.