|
«Необходимость выполнения противоэпидемических мероприятий». Генпрокуратура вступилась за ЦИК
20.07.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура ответила на массовые жалобы по поводу обоснованности действий ЦИК, связанных с организацией рассмотрения письменных обращений,
В Генпрокуратуре отметили, что законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» определен порядок подачи заявителями обращений на личном приеме, в устной форме, а также в электронном виде и посредством почтовых отправлений.
«В связи с этим подача письменных обращений на личном приеме не является единственной либо приоритетной по отношению к иным формой направления обращения», — отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре пояснили, что
Поскольку, поданные жалобы касаются нерегистрации претендентов в кандидаты на пост главы государства, в Генпрокуратуре напомнили, что правом обжалования отказа в регистрации предоставлено только лицам, выдвинутым кандидатами.
«Таким образом, решение Центральной комиссии об определении порядка рассмотрения письменных обращений не является дискриминационным, нарушающим права и интересы граждан», — подытожили в ведомстве.
Напомним, днем 15 июля к ЦИК
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ведомства, решение ЦИК «не ограничивает права граждан, а лишь устанавливает оптимальный механизм взаимодействия в сложившихся условиях».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)