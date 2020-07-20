Доверенное лицо Лукашенко высказался о митинге на Бангалор, популярности оппозиции и словах президента о женщинах

Источник материала: Tut.by

Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии Беларуси и доверенное лицо Александра Лукашенко на нынешних президентских выборах, выступил в эфире «Еврорадио», где рассказал о своей деятельности в рамках нынешней президентской кампании, а также поделился мнением о том, какой сценарий развития событий для него неприемлем, сколько сторонников он мог бы вывести на площадь Бангалор и будет ли участвовать в дебатах как представитель президента.



Фото: TUT.BY

Олег Гайдукевич считает, что в рамках сегодняшней президентской кампании среди политических сил и кандидатов нет никакой «битвы программ» и реальной дискуссии о будущем страны. По его мнению, обсуждается лишь возможность и способы свержения власти. Он убежден, что некоторые политические и избирательные реформы после выборов 2015 года решили бы многие проблемы, которые проявились сейчас, а также что после 9 августа политическая борьба будет продолжаться, но уже в Палате представителей.

— Не забывайте, что я депутат парламента, и вся политическая жизнь будет там после выборов. Мы должны с улицы ее убрать.

Также он считает, что у жителей Беларуси в регионах оппозиционные политики и кандидаты на пост президента (за исключением Лукашенко) не пользуются популярностью, а население не так политизировано, как они это изображают.

— Я хочу обратиться к политикам: вы живете в Фейсбуке! За пределами кольцевой дороги вас никто не знает, даже пофамильно! — заявил Гайдукевич.

Свою задачу как доверенного лица действующего президента лидер ЛДП видит в том, чтобы встречаться с людьми и рассказать им правду о возможном развитии событий при различных альтернативных сценариях, а также донести до главы государства мнения простых белорусов.

— Я собираю все наказы для президента страны, все просьбы, проблемы. Очень откровенный разговор: о «Табакерках», о дорожном налоге. […] И я это буду, в рамках того, что я доверенное лицо, доводить до президента без посредников, без чиновников.

Гайдукевич убежден, что любые инициативы по проведению не разрешенных властями уличных акций протеста и попытки силой взять власть в свои руки являются деструктивными для белорусского общества, а также призывает во время предвыборной кампании агитировать, дискутировать и высказывать свою позицию только в рамках действующего законодательства.

— Вот вчера митинг был на Бангалор. Почему всегда так не делать? Что, плохо вчера что-то прошло? Давайте вот там собираться. Я свою партию выведу на Бангалор, соберу пять тысяч тоже, три тысячи, две тысячи — каждый по очереди. Каждый по очереди, политическая партия собирается, высказывает свое мнение. Диалог! Только диалог!

Политик заявил, что согласен с Виктором Бабарико в том, что если кандидат получает абсолютное большинство голосов, то никакая фальсификация невозможна, а также что при всенародной поддержке альтернативного кандидата действующую власть не спасет административный ресурс.

— И в 2001, и в 2006, и в 2010, и в 2015 годах Лукашенко выиграл выборы, нравится вам это или не нравится. И на сегодняшний день я убежден, вот сейчас проехав регионы — он выиграет и эти выборы.

Доверенное лицо президента считает, что не стоит воспринимать серьезно высказывания Александра Лукашенко по поводу женщин и обязательной службы в армии для кандидатов в президенты, которые он сделал при посещении 16 июля Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

— Это была шутка. И, естественно, женщина имеет право баллотироваться на пост президента, и будет баллотироваться. […] Это было вырвано из контекста, на мой взгляд.

Также Гайдукевич уклончиво ответил на вопрос, будет ли он сам участвовать в предвыборных дебатах как представитель Лукашенко.

— Чуть позже мы скажем об этом. Я бы хотел участвовать во всех дебатах в стране и всегда не отказываюсь. Мнение президента по этому вопросу на сегодняшний день я не знаю, но буду знать.