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Ермошина: Число жалоб, поступивших в ЦИК в последние дни, не подлежит подсчету

20.07.2020 17:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала избирательной кампании в Центризбиркоме зарегистрировано около 10 тысяч жалоб, сообщила БелаПАН председатель ЦИК Лидия Ермошина.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан, — отметила она. — На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — БелаПАН.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать».

На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала: «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».

Напомним, после того как ЦИК 14 июля отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало минчане выстроились в очередь в ЦИК, чтобы подать жалобы на это решение. Многие также отправляли их по почте и в электронном виде.

— То, что делалось вчера, — это не более и не менее как политическая акция, срежиссированная соратниками господина Бабарико прежде всего, — жаловалась Лидия Ермошина.

Ответ на обращения граждан был опубликован 16 июля на сайте Центризбиркома. Решение опубликовать ответ на сайте, а не направлять его каждому обратившемуся, ЦИК объяснил тем, что поданные обращения — это «не много заявлений, а одно заявление, которое подало большое количество людей».

 
 
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На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию...
 
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