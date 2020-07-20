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Ермошина: Число жалоб, поступивших в ЦИК в последние дни, не подлежит подсчету
20.07.2020 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С начала избирательной кампании в Центризбиркоме зарегистрировано около 10 тысяч жалоб, сообщила БелаПАН председатель ЦИК Лидия Ермошина.
«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан, — отметила она. — На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — БелаПАН.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать».
На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала: «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».
Напомним, после того как ЦИК 14 июля отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало минчане
— То, что делалось вчера, — это не более и не менее как политическая акция, срежиссированная соратниками господина Бабарико прежде всего, — жаловалась Лидия Ермошина.
Ответ на обращения граждан был
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На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию...
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