ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и ОАЭ ищут новые пути торгово-экономического сотрудничества

20.07.2020 17:30 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новые пути торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов  ищут парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики  Сергей Рачков. Сегодня рабочая группа Национального собрания провела видеоконференцию  с коллегами из Эмиратов. Обсудили ряд ключевых вопросов углубления межпарламентских контактов.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые пути торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов  ищут парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доверенным лицом Анны Канопацкой стал первый премьер независимой Беларуси Михаил Чигирь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика