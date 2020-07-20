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Беларусь и ОАЭ ищут новые пути торгово-экономического сотрудничества
20.07.2020 17:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовые пути торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов ищут парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. Сегодня рабочая группа Национального собрания провела видеоконференцию с коллегами из Эмиратов. Обсудили ряд ключевых вопросов углубления межпарламентских контактов.
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Новые пути торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов ищут парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель...
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