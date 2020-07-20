Верховный суд не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации

Источник материала: Tut.by

Верховный суд Беларуси решил оставить без изменений решение Центризбиркома касательно отказа зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Жалобу на решение ЦИК, вынесенное 14 июля, Валерий Цепкало подал в прошлый четверг, 16 июля. Сегодня на заседании Верховного суда было отказано в ее удовлетворении.

— Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты суд решил оставить без изменений, а жалобу Цепкало без удовлетворения, — было заявлено в ходе заседания.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним,

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка . В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.