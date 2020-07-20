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Верховный суд не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации
20.07.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд Беларуси решил оставить без изменений решение Центризбиркома касательно отказа зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Об этом
Жалобу на решение ЦИК, вынесенное 14 июля, Валерий Цепкало
— Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты суд решил оставить без изменений, а жалобу Цепкало без удовлетворения, — было заявлено в ходе заседания.
Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним,
Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности
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Верховный суд Беларуси решил оставить без изменений решение Центризбиркома касательно отказа зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
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