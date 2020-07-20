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«Возмущает, что Тихановский и Бабарико под стражей». Смотрите, в скольких городах прошли акции солидарности с белорусами
20.07.2020 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мире продолжаются акции солидарности. Их участники выступают среди прочего за освобождение политзаключенных, призывают белорусские власти провести свободные выборы и допустить к ним независимых кандидатов. За последние дни акции прошли в том числе в Германии, США, Израиле, Финляндии, Польше, Эстонии. К примеру, в Берлине для проведения акции перекрывали одну из центральных улиц города.
В Берлине 18 июля провели трехчасовую мирную демонстрацию против репрессий со стороны государства в Беларуси. Ее участники прошлись по одной из центральных улиц, которая называется Унтер-ден-Линден.
Маршрут демонстрантов проходил в том числе через Бранденбургские ворота. Участников акции сопровождала полиция, которая, к слову, никого не задерживала, не применяла силу по отношению к прогуливающимся людям.
Участники акции солидарности в Берлине устроили в том числе художественные перформансы, чтения художественных текстов. К примеру, построение в форме прямоугольника с заклеенными ртами как символ несвободы
Мирная демонстрация посвящена текущей социально-политической ситуации в
Вышли на улицу в поддержку белорусов также в Штутгарте.
Акция солидарности с белорусами также прошла в Хельсинки.
В субботу, 18 июля, акцию поддержки белорусов также устроили в Таллине.
«Белорусы Эстонии возмущены действиями властей и призывают международное сообщество к солидарности в отношении к политической ситуации в Беларуси в эти дни. Нас возмущает, что Сергей Тихановский, один из лидеров протеста, и большая часть штаба его жены, кандидата в президенты, а также Виктор Бабарико с сыном, руководителем его штаба, находятся под стражей уже больше месяца, — отмечают участники акции в Таллине. — Нас возмущает, что большинство белорусов, чьи критические высказывания о действующей власти получили публичную известность, потеряли работу. Нас возмущает, что власть целенаправленно ведет охоту на популярных блогеров, лишая нас правдивой информации. Нас возмущает, что сотни активных белорусов лишаются свободы, платят штрафы, подвергаются преследованиям. Нас возмущает то, что у нас пытаются украсть выборы».
Акции поддержки в минувшие выходные устроили также в некоторых американских городах.
Вышли поддержать белорусов также в Белостоке.
17 июля акция солидарности прошла в Тель-Авиве.
Как сообщается, в Тель-Авиве участники акции выстроились в цепь солидарности, исполняли песни «Три черепахи», «Грай», «Муры».
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«Возмущает, что Тихановский и Бабарико под стражей». Смотрите, в скольких городах прошли акции солидарности с белорусами
В мире продолжаются акции солидарности. Их участники выступают среди прочего за освобождение политзаключенных, призывают белорусские власти провести свободные...
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