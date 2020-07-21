Экономисты советуют банкам не сокращать кредитование. Это поможет росту экономики

Источник материала: Tut.by

Многие компании с трудом справляются с лежащими на их плечах долговыми обязательствами. В то же время бизнес, особенно малые и микропредприятия, а также ИП для возвращения к допандемийной активности нуждаются в доступе к финансовым ресурсам. Как финансовый сектор способен содействовать возобновлению роста, объясняют авторы аналитической записки Центра социально-экономических исследований CASE Belarus.



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Более быстрое восстановление экономического развития после пандемии, по мнению экспертов CASE Belarus, возможно при нескольких условиях. Это обеспечение быстрого роста малого и среднего бизнеса за счет создания стабильных источников и новых способов финансирования субъектов. Расширение финансового сектора и увеличение его размера относительно ВВП за счет создания новых накопительных финансовых продуктов и посредников. А также оптимизация системы социальной защиты населения за счет усиления адресности выплат.

В условиях экономической рецессии у белорусских компаний и населения возможны трудности с выполнением долговых обязательств. В связи с ухудшением финансового состояния компаний, в первую очередь государственных, эксперты ожидают дальнейшего роста доли необслуживаемых активов банков. «В целом по банковской системе данный показатель пока находится ниже критического уровня в 10%, но у государственных банков доля необслуживаемых активов, выданных предприятиям в иностранной валюте, на начало апреля составила 9,9%», — отмечают авторы аналитической работы.

Основным источником кредитования экономических агентов выступают банки, и в ближайшее время для сохранения статуса и даже выживания компаний принципиальным будет вопрос доступа к финансовым ресурсам. В складывающихся условиях важно, чтобы банки не сокращали кредитование, а также внедряли разнообразные программы реструктуризации долгов и новые продукты.

Так как при сохранении объемов кредитования на период восстановления экономики нагрузка в немалой степени ляжет на финансовый сектор, встает вопрос, как обезопасить его от появления дополнительных рисков. Не допустить серьезного ухудшения показателей финансовой устойчивости банков может обеспечение финансовых гарантий правительства для антикризисных кредитных программ, реализуемых через банки, а также создание условий для улучшенного доступа банков к новому капиталу на открытом рынке, считают эксперты. Весомый груз ложится на плечи Нацбанка, перед которым стоит задача контроля показателей финансовой устойчивости банков, особенно государственных. Вместе с этим будет важна поддержка капитала и ликвидности банков на достаточном для возобновления экономического роста уровне, без одновременного обострения кредитных рисков.

Внести вклад в восстановительный рост могут также недепозитные финансовые организации. Обладая более гибкими инструментами и хорошей доступностью для малого и среднего бизнеса, ИП и микроорганизаций, они способны выступить посредниками для инвестиций. Причем более востребованными для инвестиций будут средства Банка развития и лизинговые инструменты, что будет способствовать усилению их роли. Если в 2019 году глубина недепозитного финансового сектора составляла 30% всего финансового сектора и 14% ВВП, то в период восстановлении экономики этот уровень может вырасти, считают эксперты. При этом объем проникновения в экономику Банка развития будет напрямую связан с объемом антикризисных программ. Уровень проникновения лизинга в экономику, то есть объем финансирования нового бизнеса, относительно ВВП останется на уровне 2%.