«Одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом». Лукашенко на Гомельщине в цитатах

Источник материала: Tut.by

На встрече с активом Гомельской области 21 июля риторика Александра Лукашенко осталась прежней. Он вспомнил, как плохо было раньше, но не рассказал, что хорошего ждать в будущем. Краткий пересказ общения с должностными лицами, депутатами и руководителями предприятий Гомельской области — в цитатах .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Один из важнейших участков моей президентской работы — возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая».

«Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше».

«Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать».

«И я помню тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете, даже куда вас зовут, будет не лучше. Те, кто уехали (кому-то сулили хорошую жизнь), в подавляющем большинстве вернулись обратно на родину».

«Я решил, что мы должны делать конкретные вещи для того, чтобы люди нам поверили. Ходить по Минску — уютному, чистому, красивому — это не наш путь. Многие вопросы по чернобыльской проблематике мною принимались и решались в Гомельской области».

«Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности».

«Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня — небо и земля. Хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского НПЗ, „Гомсельмаша“, других крупных ваших заводов крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены, все было поделено».

«Мы смотрели на развитие своего — своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле».

«Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать, раскачать».

«Посмотрели недавно на медицинские показатели по Гомельской области и сравнили с европейскими. Не хуже, чем у европейцев. И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы».