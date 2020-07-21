Обзор ТОП-8 энергоемких смартфонов в своей сети

Мировые производители все больше уделяют внимание мощным аккумуляторам. Если раньше считалось нормой ставить вечером на зарядку свой смартфон, то сегодня так делать совсем необязательно. МТС составил ТОП-8 энергоемких смартфонов, продаваемых в Беларуси.

Samsung Galaxy M31

Эта модель — настоящий чемпион автономности. В ней установлена батарея со впечатляющей емкостью 6000 мАч. Ее с легкостью хватает до 1,5 — 2-х суток автономной работы. А с поддержкой технологии реверсивной зарядки смартфон можно использовать вместо пауэрбэнка и заряжать с его помощью другие устройства. Сам он заряжается за 2,5 часа, что достаточно быстро, учитывая объем аккумулятора. Основная камера Samsung Galaxy M31 состоит из 4-х объективов, главный из которых получил разрешение 64 Мп.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

На первый взгляд, батарея здесь выглядит скромнее, но это впечатление обманчиво. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Note 10 Lite составляет 5260 мАч, что тоже обеспечивает до 2-х суток автономной работы. Вместе с тем, он заряжается намного быстрее благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 30 Вт. При наличии соответствующего блока питания индикатор заряда доходит до заветных 100 % за 60 минут. В смартфон встроена квадрокамера с основным модулем на 64 Мп.

Huawei Y6p 3/64 ГБ

Huawei Y6p – повседневная рабочая лошадка, с помощью которой можно как и новости в интернете почитать, так и провести время за занимательной игрой. Смартфон обладает экраном с поддержкой более скромного разрешения HD+, но этот факт лишь добавляет ему очков в плане автономности. Располагая батареей емкостью 5000 мАч, он уверенно держится до 2-х дней. В смартфоне тройная камера на 13+5+2 Мп.

Xiaomi Redmi 8A

В бюджетном сегменте также есть смартфоны с мощным аккумулятором, и Xiaomi Redmi 8A – один из них. Он располагает батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Аккумулятор обеспечивает до 2-х, а иногда даже и до 3-х дней автономной работы. Аппарат оборудован экраном с разрешением HD+.

Samsung Galaxy S10 Lite

Наличие флагманских возможностей и высокая производительность заставляют любой смартфон потреблять больше энергии. При создании Samsung Galaxy S10 Lite разработчикам удалось найти золотую середину: с одной стороны, она оснащена продвинутой тройной камерой на 48 Мп, а технологическая начинка способна обрабатывать даже «тяжелые» приложения, с другой — емкий аккумулятор на 4500 мАч обеспечивает до 1,5 — 2-х дней автономной работы. Батарея эта отнюдь не простая, а с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Huawei P40 lite

Lite-версия актуального флагмана Huawei может похвастаться мощным «железом» и камерой на 48 Мп с 4-я объективами. Работает смартфон на аккумуляторе емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, который заряжает смартфон за один час. Одного заряда вполне может хватить на 1,5 — 2 дня.

Huawei P40 Pro

Pro-версия актуального флагмана оснащена аккумулятором емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также сам способен заряжать другие устройства. В зависимости от активности использования заряда батареи Huawei P40 Pro хватает на день-полтора. У смартфона сверхчувствительная квадрокамера с разрешением основного сенсора 50 Мп и 50-кратный цифровой зум.

Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ

Один из самых популярных смартфонов в среднем ценовом сегменте Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. С ним запросто можно забыть о существовании розетки на 1,5-2 дня. А когда уровень заряда приблизится к нулю, с помощью 15-ваттной зарядки смартфон способен полностью зарядиться всего за 1 час 20 минут. При этом смартфон оснащен квадрокамерой на 48+12.