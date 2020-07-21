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Беларусь в топ-10 по строительству жилья в Европе

21.07.2020 15:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

И Беларусь в топ-10 рейтинга по строительству жилья в Европе на 9-м месте.  Соответствующий список составили международные аналитики.  Таким образом, по темпам и объемам жилищного строительства наша страна обошла многие страны Европы. На первом же месте списка Россия - за последние три года на каждые 10 тысяч россиян появилось 227 новых квартир. Следом идут Австрия и Казахстан. Для справки: в Австрии на одного человека приходится в среднем полторы комнаты, в России и Казахстане - комната.
 
 
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И Беларусь в топ-10 рейтинга по строительству жилья в Европе на 9-м месте.  Соответствующий список составили международные аналитики.  Таким образом, по темпам и...
 
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