Правозащитники: не менее 420 участников акций протеста задержали в Беларуси на прошлой неделе

Источник материала: Tut.by

В связи с акциями протеста, проходившими в Беларуси 14 и 15 июля из-за отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, были задержаны не менее 420 человек. Такую статистику приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Задержания проходили как на самих акциях, так и после их завершения. По информации правозащитников, в Минске было задержано 329 человек, 303 из которых во время протестных акций 14 июля, а 26 — во время подачи жалоб в ЦИК 15 июля.

Также задержания прошли еще в десяти городах Беларуси. В прошлый вторник, 14 июля, задержания проходили в следующих городах:

Брест (задержано 45 человек, штрафы и «сутки» получили 37 из них);

(задержано 45 человек, штрафы и «сутки» получили 37 из них); Гомель (задержано 15 человек, из них 5 приговорены к административному аресту);

(задержано 15 человек, из них 5 приговорены к административному аресту); Пружаны (задержано 7, из них 2 получили «сутки»);

(задержано 7, из них 2 получили «сутки»); Бобруйск (задержано не менее 4 человек);

(задержано не менее 4 человек); Солигорск (задержаны и получили «сутки» 2 человека);

(задержаны и получили «сутки» 2 человека); в Столбцах был задержан и приговорен к аресту один человек.

Также в Гродно за 14 и 15 июля было задержано 7 человек. В Витебске одну из участниц акции 14 июля задержали на следующий день. В Борисове 15 июля 8 человек были задержаны, а 4 из них оштрафованы. В Сморгони задержали участницу велопробега солидарности 16 июля.

За период с 15 по 20 июля над задержанными прошло более 170 судов по фактам участия в несанкционированных массовых мероприятиях и неподчинении сотрудникам правоохранительных органов: минимум 51 человек получил в общей сложности 581 сутки административного ареста, а более 70 человек — штрафы, в сумме превышающие 65 тысяч рублей.

Правозащитники сообщают, что с начала президентской кампании в нашей стране зафиксировано 1140 случаев произвольных задержаний. Также 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, связанным с участием в акциях протеста и неподчинении сотрудникам милиции. В то же время 333 человека были оштрафованы на сумму более 265 тысяч рублей.