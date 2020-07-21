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Правозащитники: не менее 420 участников акций протеста задержали в Беларуси на прошлой неделе
21.07.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с акциями протеста, проходившими в Беларуси 14 и 15 июля из-за отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, были задержаны не менее 420 человек. Такую статистику
Задержания проходили как на самих акциях, так и после их завершения. По информации правозащитников, в Минске было задержано 329 человек, 303 из которых во время протестных акций 14 июля, а 26 — во время подачи жалоб в ЦИК 15 июля.
Также задержания прошли еще в десяти городах Беларуси. В прошлый вторник, 14 июля, задержания проходили в следующих городах:
Также в Гродно за 14 и 15 июля было задержано 7 человек. В Витебске одну из участниц акции 14 июля задержали на следующий день. В Борисове 15 июля 8 человек были задержаны, а 4 из них оштрафованы. В Сморгони задержали участницу велопробега солидарности 16 июля.
За период с 15 по 20 июля над задержанными прошло более 170 судов по фактам участия в несанкционированных массовых мероприятиях и неподчинении сотрудникам правоохранительных органов: минимум 51 человек получил в общей сложности 581 сутки административного ареста, а более 70 человек — штрафы, в сумме превышающие 65 тысяч рублей.
Правозащитники сообщают, что с начала президентской кампании в нашей стране зафиксировано 1140 случаев произвольных задержаний. Также 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, связанным с участием в акциях протеста и неподчинении сотрудникам милиции. В то же время 333 человека были оштрафованы на сумму более 265 тысяч рублей.
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В связи с акциями протеста, проходившими в Беларуси 14 и 15 июля из-за отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало,...
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