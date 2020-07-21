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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый комплекс по выращиванию и переработке индейки появится в Копыльском районе Сегодня дали официальный старт строительству. До 2023 года в деревне Песочное возведут первое в Беларуси производство такого масштаба - проект реализует...

Сегодня дали официальный старт строительству. До 2023 года в деревне Песочное возведут первое в Беларуси производство такого масштаба - проект реализует агрокомбинат "Дзержинский". В год планируют получать до 6 тысяч тонн мясной продукции. Цена на нее должна быть конкурентоспособной - подчеркнул губернатор. Новое производство - это и новые рабочие места. Их здесь будет около полутысячи.Обсудили и экспортный потенциал. Первые поставки белорусской индейки запланированы в Россию.