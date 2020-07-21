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Уборочная-2020: Аграрии активно убирают озимый рапс
21.07.2020 16:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБолее половины площадей озимого рапса убрали аграрии Минской области. Общий намолот - более 100 тысяч тонн. Урожайность масляной культуры хорошая - в среднем 22 центнера с гектара. А местами рапс дает и 30.
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Более половины площадей озимого рапса убрали аграрии Минской области. Общий намолот - более 100 тысяч тонн. Урожайность масляной культуры хорошая - в среднем 22...
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