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Уборочная-2020: Аграрии активно убирают озимый рапс

21.07.2020 16:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Более половины площадей озимого рапса убрали аграрии Минской области. Общий намолот - более 100 тысяч тонн. Урожайность масляной культуры хорошая - в среднем 22 центнера с гектара. А местами рапс дает и 30. 
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Более половины площадей озимого рапса убрали аграрии Минской области. Общий намолот - более 100 тысяч тонн. Урожайность масляной культуры хорошая - в среднем 22...
 
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