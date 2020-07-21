Конституционный суд: Закон о массовых мероприятиях не нарушает гарантированные Конституцией права и свободы

Источник материала: Tut.by

Конституционный суд обнародовал комментарий судьи Вороновича, касающийся конституционности изменений, внесенных в закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Его текст размещен на официальном сайте суда.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В статье 35 Конституции Беларуси гарантируется свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан. В закон о массовых мероприятиях, регулирующий их проведение, с момента его появления в 1997 году неоднократно вносились изменения, в последний раз это произошло два года назад. В комментарии рассматриваются отдельные положения внесенных изменений согласно их соответствия Конституции Беларуси и международным правовым актам.

По мнению Конституционного суда, ограничения при проведении массовых мероприятий, в том числе видеосъемка их участников сотрудниками органов внутренних дел, направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка и согласуются со статьей 23 Конституции Беларуси, где говорится, что «ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

Также Конституционный суд отмечает, что эти ограничения не противоречат международным правовым актам, в частности Всеобщей декларации прав человека, где говорится о возможности установленных законом ограничений при осуществлении прав и свобод человека, в том числе для удовлетворения требований общественного порядка, а также Международного пакта о гражданских и политических правах, где сказано о невозможности ограничения права на мирные собрания, за исключением налагаемых в соответствии с законом в интересах государственной и общественной безопасности.

— Конституционный суд полагает, что предусматриваемые ограничения прав и свобод личности выступают средством правовой защиты общественного порядка и общественной безопасности, нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, — говорится в комментарии.

Закон говорит, что пикетом может считаться любое собрание граждан, организованное в том числе через интернет, если при этом заранее было определено время и место его проведения, а целью является выражение протеста или общественно-политических интересов. Конституционный суд, в свою очередь, обращает внимание, что речь идет не о простом присутствии людей в месте пикетирования, а об их участии в массовом мероприятии.

Положения закона о том, что лица, имеющие административное взыскание за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, в течение года после его наложения не могут быть организаторами массовых акций, Конституционный суд также считает соответствующими статье 21 основного закона, где сказано, что обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства, а также статье 59, в которой говорится, что государство должно принимать все доступные меры для обеспечения внутреннего порядка для осуществления этих прав и свобод.

Конституционный суд положительно оценивает существование не только разрешительного, но и уведомительного принципа проведения массовых мероприятий. Пункты, где говорится о том, что проводить массовые мероприятия можно только в определенных местными органами власти местах, указанный там запрет на распространение информации о дате, месте и времени их проведения до момента получения официального разрешения и возможность прекращения проведения массового мероприятия по требованию руководителей органов местной власти или внутренних дел, по мнению Конституционного суда, также соответствуют международным нормам.

В частности, в комментарии приводится часть пункта 2.2 Руководящих принципов по свободе мирных собраний — документа, принятого БДИПЧ ОБСЕ совместно с Венецианской комиссией в 2010 году. Однако полностью этот пункт звучит так: «Важнейшей обязанностью государства является создание необходимых механизмов и процедур, позволяющих обеспечить реальное осуществление свободы собраний без чрезмерного бюрократического регулирования. В частности, государство всегда должно стремиться способствовать проведению мирных собраний в предпочтительных для их организаторов местах, защищать эти собрания, а также должно обеспечить отсутствие помех при распространении в обществе информации о предстоящих собраниях».

Тем не менее, Конституционный суд считает, что местные власти должны всегда указывать причины, по которым они отказывают в проведении массового мероприятия или требуют его прекращения.

Положение о том, что журналисты, работающие на массовом мероприятии, должны иметь при себе удостоверение или аккредитацию, а также отличительный знак Конституционный суд сравнивает с аналогичными положениями в законодательстве России, Казахстана и Армении и считает инструментом разрешения спорных ситуаций.

Положение о том, что местные органы определяют места, где проведение массовых мероприятий разрешено или запрещено, а также полномочия Совета министров регулировать взаимодействие разных органов общественного порядка и безопасности с организаторами, Конституционный суд назвал соответствующими статьям 107 и 120 Конституции Беларуси.