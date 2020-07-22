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В "Великом камне" представили лучшие образцы электрического транспорта, выпускаемого в Беларуси

22.07.2020 18:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Такой общественный транспорт будет ездить в Минске уже в следующем году. Автобус полностью экологичен. Последние новинки электротранспорта представили в "Великом камне". 

Этот автобус с электрическим приводом - разработка Минского автомобильного завода. Никаких выбросов в воздух, даже отопление электрическое. А проехать на одном заряде автобус может до 300 километров. 

Александр Хох, директор центра перспективных разработок: "Мы пошли немножко по другому направлению относительно Белкоммунмаша, потому что Белкоммунмаш специализировался изначально на быстрой зарядке. Который заряжается, их много по городу, на конечных остановках заряжается. Мы разработали транспортное средство с ночной зарядкой. Он ночью в парке заряжается и может эксплуатироваться на любых маршрутах. Даже на пригородных". 

День электротранспорта прошел впервые. В "Великом камне" представили лучшие образцы электрического транспорта, выпускаемого в Беларуси.

Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Великий камень" неслучайно был выбран площадкой для его проведения. В парке активно развивается кластер машиностроения. Это одно из основных направлений нашего развития. И поэтому электротранспорт является важной его частью". 

Один из резидентов парка презентовал беспилотный электробус. Планируется, что такие беспилотники заменят в "Великом камне" привычный общественный транспорт. Испытания на дорогах прошли успешно. 

Цзэн Сяоянь, заместитель директора по развитию бизнеса: "С 2018 года мы как резиденты "Великого камня" сюда приехали. У нас есть проект беспилотной технологии. Прошлый год мы планировали этот беспилотник. В этом году мы уже используем, через два месяца мы уже можем с пассажиром ездить в парке".

Еще одна компания представила электрические трансмиссии для гибридных и электрических автобусов. Сейчас техника тестируется. После успешного завершения испытаний можно начинать серийное производство. 

Алексей Пирч, заместитель начальника отдела компоновки и интеграции: "Это в первую очередь компоненты, созданные, разработанные и изготовленные у нас в Беларуси. Тот электрический транспорт, который преимущественно используется, электробусы, они используют компоненты европейских производителей. Мы же предлагаем компоненты отечественные, которые по характеристикам их превосходят".  

Если увидите такой транспорт на дорогах Беларуси, знайте: это электромотоцикл. Запас хода белорусской разработки - 100 километров, скорость до 100 км/ч. 

Антон Бороновский, начальник отдела логистики: "Для пользователей электромотоцикла интерес заключается в том, что он обладает съемными батарейными модулями, достаточно легкими, которые можно снять, отнести домой. Мотоцикл, соответственно, можно хранить хоть в баре, хоть в подъезде, заправляться дома". 

С каждым годом на дорогах появляется все больше электрических самокатов, автомобилей, автобусов. Расширяется модельный ряд, появляются новые производители, и белорусские компании не стали исключением.

 
Теги: Минск
 
 
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Такой общественный транспорт будет ездить в Минске уже в следующем году. Автобус полностью экологичен. Последние новинки электротранспорта представили в "Великом...
 
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