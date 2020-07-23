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Долг Минска за газ превысил 250 млн долларов. «Газпром» получил 332,6 млн рублей дивидендов
23.07.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский «Газпром» фиксирует увеличение долга Беларуси за поставленный газ. Тем временем газовая монополия поспешила вывести из Беларуси дивиденды за 1 квартал. Но это решение было принято еще до того, как в Белгазпромбанк пришли силовики.
Напомним, что в апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Тогда цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. В апреле на спотовом рынке стоимость голубого топлива оказалась ниже 100 долларов за тысячу кубометров.
29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер
По экспертным
По словам источника TUT.BY в энергетическом комплексе, спор до сих пор не решен. А размер долга продолжил нарастать и «превысил 250 млн долларов» (по данным источников «
В Минэнерго Беларуси отказались комментирует анонимную информацию о росте долга за газ. «Такого рода информационные вбросы со ссылкой на источники не идут на пользу общему ходу переговоров двух стран в газовой сфере. Имеющиеся спорные вопросы лежат в плоскости субъектов хозяйствования», — сказали TUT.BY в Минэнерго.
Получить комментарий в «Газпром трансгаз Беларусь» не удалось.
17 июля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич
Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.
22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что «глубоко верит» в потенциал Союзного договора с Беларусью, стороны могут обсудить единые цены на энергоносители после утверждения дорожных карт.
— И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, Единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители, как в принципе и предлагают наши белорусские партнеры, — сказал Мишустин (цитата по
Интересно, что заявление Миллера о долге последовало спустя 2 дня после решения «Газпрома» как единственного акционера «Газпром трансгаз Беларусь» о выплате дивидендов по итогам работы в первом квартале 2020 года в размере 332,6 млн рублей. Дивиденды должны были быть
«Газпром трансгаз Беларусь» обслуживается в Белгазпромбанке и является не только самым крупным его клиентом, но и миноритарным акционером. Когда 11 июня в Белгазпромбанк нагрянули силовики и задержали около 20 бывших и нынешних топ-менеджеров банка, это лишь больше усугубило ситуацию. Группа «Газпром»
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22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «глубоко верит» в потенциал Союзного договора с Беларусью, стороны могут обсудить единые цены на...
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