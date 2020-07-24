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Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

24.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

21 августа пройдет очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставили 20 лотов по стартовым ценам от 3800 рублей. Среди вакантных земельных наделов есть хорошие участки у воды. Показываем, как они выглядят.

Все участки на карте

д. Губичи, участок № 1 (Лот №10)

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Обзор начинаем с одного из самых интересных лотов предстоящих торгов. В этот раз у участников появилась возможность сразиться за 13 соток земли у набережной Дубровского водохранилища. За участком лес, до берега – не более 100 метров, по-соседству – дорогостоящие коттеджи и вилы. Земельный надел выделен на горке, с площадки открывается хороший вид на водохранилище.

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Торги за лот начнуться с 40,6 тыс. рублей, но, судя по всему, участок уйдет значительно дороже.Ранее площадка не осваивалась, поэтому пока выглядит как обычная лесополоса. Коммуникаций организатор торгов не заявлял, подъезд – гравийка.

Площадь участка — 12,81 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40.600;

Координаты участка: 54°04'13.9"N 27°45'44.6"E

Расстояние до МКАД: 18,4 км.

д. Лапоровичи, участок № 22 (Лот №12)

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Еще один участок у воды можно купить в Лапоровичах. Это престижная деревня на самом берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска. Здесь же размещается вилла Дарьи Домрачевой, выделен участок известному актеру Жерару Депардье. Вакантный земельный надел находится на пустыре в старой части деревни. Пока по-соседтсву только голая земля, но вскоре квартал начнет застраиваться. Соседские участки также разыгрываются с аукиона.

В этот раз на торги выставили земельный надел площадью 13,76 сотки. Площадка ранее не осваивалась, ровная, представляет собой пустырь. Подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 80 тыс. рублей.

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Площадь участка — 13,76 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 80.000;

Координаты участка: 53°59'57.9"N 27°21'42.3"E;

Расстояние до МКАД: 12,7 км.

г. Заславль, ул. Хмелевка, участок № 49 (Лот №5)

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Интересный участок у воды можно купить в Заславле. В этот раз земельный надел продают не у гребного канала и Заславского водохранилища, а в районе железнодорожной станции “Хмелевка”, рядом с водоемом. Площадка выделена в сформированном квартале, до берега – 250 метров. Подъезд асфальтирован, вокруг жилые дома. Из коммуникаций есть все необходимое – газ, вода и электричество. Из нюансов – вдоль дороги начато строительство дома, фундамент не входит в территорию вакантного участка. Торги за 10 соток начнутся с 34.903 рублей.

Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

 
Теги: Минск
 
 
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21 августа пройдет очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставили 20 лотов по стартовым ценам от 3800 рублей. Среди вакантных...
 
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