Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа

Еще один участок у воды можно купить в Лапоровичах. Это престижная деревня на самом берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска. Здесь же размещается вилла Дарьи Домрачевой, выделен участок известному актеру Жерару Депардье . Вакантный земельный надел находится на пустыре в старой части деревни. Пока по-соседтсву только голая земля, но вскоре квартал начнет застраиваться. Соседские участки также разыгрываются с аукиона.

В этот раз на торги выставили земельный надел площадью 13,76 сотки. Площадка ранее не осваивалась, ровная, представляет собой пустырь. Подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 80 тыс. рублей.