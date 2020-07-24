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Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
24.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Обзор начинаем с одного из самых интересных лотов предстоящих торгов. В этот раз у участников появилась возможность сразиться за 13 соток земли у набережной Дубровского водохранилища. За участком лес, до берега – не более 100 метров, по-соседству – дорогостоящие коттеджи и вилы. Земельный надел выделен на горке, с площадки открывается хороший вид на водохранилище.
Торги за лот начнуться с 40,6 тыс. рублей, но, судя по всему, участок уйдет значительно дороже.Ранее площадка не осваивалась, поэтому пока выглядит как обычная лесополоса. Коммуникаций организатор торгов не заявлял, подъезд – гравийка.
Площадь участка — 12,81 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40.600;
Координаты участка: 54°04'13.9"N 27°45'44.6"E
Расстояние до МКАД: 18,4 км.
д. Лапоровичи, участок № 22 (Лот №12)
Еще один участок у воды можно купить в Лапоровичах. Это престижная деревня на самом берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска. Здесь же размещается вилла Дарьи Домрачевой, выделен
В этот раз на торги выставили земельный надел площадью 13,76 сотки. Площадка ранее не осваивалась, ровная, представляет собой пустырь. Подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 80 тыс. рублей.
Интересный участок у воды можно купить в Заславле. В этот раз земельный надел продают не у гребного канала и Заславского водохранилища, а в районе железнодорожной станции “Хмелевка”, рядом с водоемом. Площадка выделена в сформированном квартале, до берега – 250 метров. Подъезд асфальтирован, вокруг жилые дома. Из коммуникаций есть все необходимое – газ, вода и электричество. Из нюансов – вдоль дороги начато строительство дома, фундамент не входит в территорию вакантного участка. Торги за 10 соток начнутся с 34.903 рублей.
Площадь участка — 10,71 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34.903;
Координаты участка: 54°01'49.5"N 27°14'43.4"E;
Расстояние до МКАД: 19,5 км.
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Отличный участок возле Дубровского водохранилища и другие земельные наделы у воды, которые можно купить на аукционе 21 августа
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