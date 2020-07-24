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МИД России обвинил ЕС во вмешательстве в дела Беларуси

24.07.2020 08:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Беларуси в преддверии предстоящих там президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Россия считает такой подход недопустимым, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Хотели бы отдельно остановиться на принятии СПЧ с подачи Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны. На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, причем все это как всегда бездоказательно, вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное, реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета. Мы считаем такой подход недопустимым, — сказала Захарова.

По ее словам, ограничения, введенные в системе ООН из-за пандемии, повлияли на работу 44-й сессии Совета по правам человека в Женеве: делегации из столиц не участвовали в заседаниях.

— Мы вынуждены констатировать, что сессия также продемонстрировала неспособность западных стран, развитых экономик перед лицом таких глобальных вызовов, каким стал COVID-19, подняться над своими конъюнктурными устремлениями и проявить солидарность, избрав вместо этого путь конфронтации, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она указала на «крайнюю политизированность и эмоциональный характер» дискуссий на сессии по ситуации в ряде стран, в том числе и в Беларуси.

Как отметила Захарова, «так называемые развитые демократии воспользовались организационными ограничениями для продвижения своего толкования целей и принципов Устава ООН, а также своих противоречивых концепций, которые не нашли должного отражения в международном праве».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая Александра Лукашенко. У Запада вызывает озабоченность избирательная кампания в Беларуси, которая сопровождается задержаниями альтернативных кандидатов, активистов, журналистов и простых людей.

 
 
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Как отметила Захарова, «так называемые развитые демократии воспользовались организационными ограничениями для продвижения своего толкования целей и принципов...
 
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