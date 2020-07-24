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"Будем перекрывать проспект Дзержинского, пока вы не выполните наши требования". Держатели облигаций «Грушевского посада» встретились с чиновниками и представителем застройщика
24.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На территории жилого комплекса «Грушевский Посад», который возводит застройщик ООО «Жилстройкомплект», 23 июля встретились держатели жилищных и валютных облигаций с представителями администрации Московского района, Мингорисполкома, Госстройнадзора, Департамента по ценным бумагам, а также «Жилстройкомплекта». Как прошла встреча, читайте в нашем материале.
Напомним,
ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.
Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.
В начале июля, на
«Это не ко мне вопрос»
Вопросов у держателей облигаций «Грушевского посада» было очень много. Всевозможные сроки строительства объекта давно истекли. На площадке тишина. По словам держателей облигаций, вчера из-за задержек в зарплате уволился последний сторож, который охранял долгострой. Площадка закрыта на замок, опалубка убрана, бытовки пустуют.
Но у будущих жителей этого комплекса возникли вопросы и по недострою. Точнее технологии возведения домов. К примеру, сваи забивались при возведенных секциях. Причем сваи не буронабивные, а которые забиваются специальной машиной. Это могло оказывать негативное воздействие на рядом возведенные секции, что является грубым нарушением технологии. Причем ООО «Жилстройкомплект» это все сам снимал на видео и успешно
В Гостройэкспертизе согласились, что такие нарушения были.
- Да, были вопросы в этой части. Но при выявлении этого факта, действительно такое существовало (вбивание свай при возводимой секции – прим. ред.), но департаментом было вынесено административное взыскание исполнителям работ, и они были наказаны. Потом было проведено за счет ЖСК исследование, где вынесено решение о том, что основание первой, второй, третьей и четвертой секции выполняло свое функциональное назначение. Но штрафы застройщику были, - поделился Иван Турченко, инспектор Гостройнадзора. – Дополнительно были проведены мониторинги этих объектов по несущим конструкциям, проведены испытания, по результатам вопросов у нас нет.
Также ЖСК был наказан за «самострой», коим являлся некоторое время дом №3 по генплану. Дело в том, что нормативный срок на возведение объекта начинает свой отсчет с момента подачи заявления о начале производства на объекте. Напомним, у «Грушевского посада» он составлял: дом 3 секция 1-2– 22 месяца и должен был быть завершен в июле 2019 года, дом 3 секция 3-4 – 26,5 месяцев и истек в апреле 2020 года. Однако «Жилстройкомплект» начал работы на площадке, не заявив об этом в соответствующие органы, что является самовольным строительством.
- Если подрядчик не заявился, а начинает выполнять работы – это является самостроем. За это «Жилстройкомплект» был наказан. Но, товарищи, вы же разделяйте факт свершившийся, от факта, который вы желаете получить, - рассказывает Иван Турченко.
- А случившиеся факты не привели к тому, что мы сейчас имеем? – задают вопрос держатели облигаций.
- Это ваше, так сказать, виртуальное мнение. А у меня есть документы.
- А жить нам где после этого?
- Не ко мне вопрос.
«Нам уже терять нечего»
По мнению держателей облигаций спасти проект (читай – найти денег), и завершить возведение ЖК «Грушевский Посад» поможет только один вариант – увеличение этажности домов.
- Неважно, кто будет достраивать: Волох, УКС, или кто-то еще. Будем перекрывать проспект Дзержинского, пока вы не выполните наши требования. Ничего смешного в этом нет! Нам уже терять нечего, - обращается к чиновникам один из присутствующих «дольщиков».
Представитель Госстройнадзора не смог ответить на вопросы, что могло привести к возникновению долгостроя, и как лучше из него выйти. Инспектор сослался на то, что в организации недавно и курировать этот объект взялся тоже не так давно. Может говорить только по фактам, которые есть сейчас.
- На сегодня готовность первой и второй секции более высокая, третья и четвертая - в конструктиве. То, что необходимо подрядчику исполнять нормативные сроки и технические требования всех сооружений, – мы будем проверять и контролировать. То, что там будет дальше: сроки, увеличение этажности, изменения проектов – тут уж извините, - рассказал Иван Турченко. – Я могу лишь контролировать непосредственного исполнителя. То, что на площадке сейчас никого нет, - по каким-то причинам, в которые я не имею права вдаваться. Я не имею права вдаваться в хозяйственную деятельность ни заказчика, ни подрядчика.
- Так может в этом и есть вся проблема?
- Я не могу прийти и сказать: «Ты чего не строишь?».
- А кто может?
- Ну у меня есть бумага о продленных сроках по 3-4 секции по конец декабря 2020 года. По 1-2 секции сейчас выносят решение. Когда у меня будут эти бумаги, тогда я буду требовать к срокам возвести объект. По качеству и технологиям – вот моя основная задача, - резюмировал инспектор Гостройнадзора.
«Строители появятся на объекте через 2 недели»
Успокоить накал страстей решил Дмитрий Короткевич, заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству. С его слов, он единственный обладает информацией, которая сейчас есть в ЖСК, так как директор, к большому сожалению Дмитрия, находится «далеко».
- У меня есть такая информация: в банке РРБ планируется взять кредит (сейчас над этим работают финансисты), чтобы возобновить строительство. Деньги планируется получить на следующей неделе. Так что в лучшем случае строители появятся на объекте через две недели. Начнутся работы по фасаду и благоустройству. Это на ближайшее будущее, - рассказал Дмитрий Короткевич.
- Мы слышали этот ответ уже 2 месяца назад, - доносится из толпы.
- Согласен. Но тут, как говорится, без комментариев.
Однако надежда на кредит от РРБ или другого банка, скорее всего, небольшая, так как у ЖСК, по состоянию
Держатели облигаций также не поверили в слова про кредит, так как на прошлой встрече «дольщиков» с руководством ЖСК им обещали деньги по договору с "одним инвестором", и что договор уже зарегистрирован. Однако позже сотрудники ЖСК сообщили: сделка провалилась.
- У меня такой вопрос: как может сорваться зарегистрированный договор? Я хочу обратить внимание, что на стройке нет даже сторожа. Мы все здесь свидетели предполагаемого преступления. Подчеркну – предполагаемого, так как не хочу никого оклеветать. Так что еще один вопрос всем присутствующим госслужащим: вы здесь никакого состава преступления не видите? Хотя бы какое-то предположение о преступлении у вас не появлялось? – задается вопросом одна из присутствующих девушек. – Ну вот потом не найдут ничего на Илью Павловича (Волоха – прим. ред.), окажется он белым и пушистым, а мы останемся без квартир.
- Что вы хотите, чтобы мы знали? В правоохранительные органы отправлен запрос. Проведут проверку – будет видно, - отвечает на вопрос председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
Чиновники подтвердили, что рассматривают вариант увеличения этажности секций, как один из вариантов «спасения» долгостроя. Однако, «Жилстройкомплекту» никто не даст изменять проект. Это может произойти только в одном случае: если участок изымут и передадут государственному застройщику по указу президента и если на то будет тихническая возможность.
- Дмитрий, у вас есть разработанная и утвержденная проектная документация на ведение строительных и монтажных работ на 1-2, 3-4 секции 3-го дома и дома №4? – задает вопрос заместителю директора ООО «Жилстройкомплект» один из «дольщиков».
- Мы проводили расчеты, был проект на возведение не 23 этажей, а 21-го. То есть такая возможность увеличения есть. Что касается утвержденной проектной документации, то по третьему дому имеется вся необходимая документация, по четвертому - только на стадии «архитектурный проект», но на первый этаж есть и конструктивная часть, - отвечает Дмитрий Короткевич.
- Тогда вопрос к властям: как вы могли продлевать сроки строительства 4-го дома, если по нему нет разработанной проектной документации?
- Сроки продлены только по четырем секциям третьего дома, на который есть разрешительная документация, - рассказала Ирина Гонтарева.
«А если денег у застройщика нет?»
По словам Ирины Гонтаревой, сейчас
Представитель департамента по ценным бумагам рассказал, что все жилищные и валютные облигации были проданы ЖСК. Во владении компании облигаций не осталось.
- Если застройщик нарушает сроки, предусмотренные соглашением о строительстве, или нарушает другие условия соглашения о строительстве, которые заключаются в характеристиках объекта, то вы имеете право требовать расторжение этого соглашения. В этом случае застройщик обязан выплатить фактически уплаченные денежные средства, то есть всю сумму, которую вы реально заплатили, не номинал. И плюс за весь период пользования этими средствами ставка рефинансирования. Это обязанности застройщика, которые предусмотрены законодательством, - рассказал Алексей Красинский, директор департамента по ценным бумагам Минфина.
- А если денег у застройщика нет?
- Каждый выпуск облигаций обеспечен. Каждый гражданин при приобретении облигаций должен знакомится с эмиссионными документами и понимать, какое обеспечение предоставлено застройщиком.
У держателей облигаций были большие вопросы к обеспечению облигаций. Точнее к стоимости залогового имущества. Они считают, что цена за имущество, которое находится в залоге, сильно завышена.
К примеру, 32 выпуск жилищных облигаций обеспечен недвижимым имуществом в Кобрине по улице Советская, 120 и оценен в половину миллиона долларов. Вот этот объект (все фото сделаны одним из держателей облигаций по просьбе редакции Realt.by):
- Переоценку имущества, выступающего в качестве обеспечения облигаций в праве производить заинтересованное лицо. Либо сам залогодатель, если он не выступает эмитентом, либо эмитент, если он является залогодателем, либо залогодержателем. В качестве залогодержателя выступает держатель облигаций, - поделился Алексей Красинский.
«Московский инвестор»
Отвечая на вопрос держателей облигаций про возможные варианты достройки, если банк откажет в кредите, заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству сообщил, что у компании есть потенциальный инвестор.
- Переговоры уже закончены, ожидается буквально сегодня, вернее с понедельника ждем это письмо, но человек, который должен был подписать это письмо с некими гарантиями, методикой заключения договоров, сейчас находится в командировке. Но вот обещает сегодня-завтра это письмо отправить. Могу открыть название инвестора. Это – ОНЭКСИМ, Москва, - поделился Дмитрий Короткевич.
Для тех, кто не знает, группа компаний ОНЭКСИМ — частный российский инвестиционный фонд, принадлежащий предпринимателю Михаилу Прохорову. Штаб-квартира расположена в Москве. Направления деятельности: финансы, металлургия, традиционная энергетика, девелопмент, медиа, инновационные проекты, нанотехнологии. Именно Михаил Прохоров и компания ОНЭКСИМ занимались
- Мы отложили переговоры с этим инвестором до сентября, - рассказал на встрече Дмитрий Короткевич.
Что известно про VGMgroup? На сайте rejestr.io (польский аналог нашей Картотеки), сообщается что председателем совета правления VGMgroupc 2018 года является Ilya Volakh. Тот ли это Илья Волох, которому принадлежит ООО «Жилстройкомплект», или полный тезка – мы не знаем.
«Вам мало Тамбаза?»
Также держатели облигаций были крайне возмущены, почему строительство «Грушевского посада» приостановили из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Именно такая формулировка была в
- В стране что карантин объявлен?
- Какой странный вопрос у вас, - удивилась Ирина Гонтарева. – Вообще не на этом основании была приостановлена стройка. Где вы такое увидели? Есть административная процедура, которая предусматривает продление сроков строительства, если они не завершены в нормативный срок. Заказчик обращается, предоставляет соответствующий пакет документов, указывается процент готовности объекта, и по остатку ему продляется нормативный срок. Это не зависит от эпидемиологической, или какой-то другой ситуации. Если срок строительства не продлять, то объект переходит в разряд «самостроя» и должен быть изъят.
- А если они не успеют к вашим очередным продленным срокам?
— Значит обратятся еще за продлением.
По словам чиновника, если застройщик не строит сегодня, то и завтра не построит. А продление сроков – чисто формальная процедура, чтобы разрешить строительство.
А вот на вопрос, что делать держателям облигаций, если в отведенные сроки строительство не начнется, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома ответить не смогла.
- Ну вы у нас не единственные и не первые, - коротко ответила чиновник.
- Почему вы, как органы власти не поднимете вопрос, что люди никак не застрахованы при покупке облигаций?
- А потому что, люди все равно продолжают их покупать. Вам мало «Волыни», «Тамбаза»? Все равно продолжаете покопать эти облигации. И никто у нас не спрашивает, - парирует председатель комитета.
- А почему вы допускаете к стройке таких застройщиков?
- Все было куплено на аукционе, мы не имеем права проверять, - завершает беседу Ирина Гонтарева.
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"Будем перекрывать проспект Дзержинского, пока вы не выполните наши требования". Держатели облигаций «Грушевского посада» встретились с чиновниками и представителем застройщика
На территории жилого комплекса «Грушевский Посад», который возводит застройщик ООО «Жилстройкомплект», 23 июля встретились держатели жилищных и валютных...
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