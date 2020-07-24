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Лаевский о решении Верховного суда по жалобам Бабарико: Избирательное право, лучше не скажешь

24.07.2020 10:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в своем Facebook прокомментировал отказ Верховного суда в возбуждении гражданского дела по жалобам Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дмитрий Лаевский отмечает, что отрицание права гражданина подать жалобу в суд через уполномоченного доверенностью адвоката, как это было в случае Виктора Бабарико от чьего имени жалобу первый раз жалобу подавал адвокат Максим Знак, — это гораздо более серьезно, чем спор о том, с какого дня считать срок.

— Поэтому после 16 июля, когда было отказано в возбуждении дела по жалобе, подписанной адвокатом Максимом Знаком, казалось, что вопрос с обжалованием исчерпан (на ближайшее время). Но затем появилось новое определение суда, и оно оказалось не менее интересным для анализа, поэтому рассмотрим, — пишет Лаевский.

Адвокат отмечает: с учетом того, что обжалуемое решение ЦИК об отказе в регистрации Виктора Бабарико кандидатом постановлено 14 июля, а с 17 июля трехдневный срок на обжалование суд уже счел пропущенным, то получается, что право на обжалование решения ЦИК у Виктора Дмитриевича существовало 16-го, 15-го и 14-го июля.

— Так можно истолковать позицию суда. Выглядит это странно, потому что право на обжалование должно возникать после того, как обжалуемое решение принято, а не до этого. До вынесения постановления ЦИК об отказе в регистрации кандидатом у Виктора Бабарико не было предмета для обжалования. Значит, срок на обжалование решения ЦИК, вынесенного 14 июля, никак не мог начать исчисляться до принятия этого решения. Соответственно, и закончиться 16-го июля этот срок не должен был. Это если руководствоваться обычной логикой, — пишет Лаевский.

Если говорить о правовом регулировании вопроса, отмечает адвокат, Верховный Суд в своем определении от 22 июля указал, что трехдневный срок на подачу жалобы является пресекательным и восстановлению не подлежит. Только судом не названа правовая норма, которая бы говорила о пресекательности срока и невозможности его восстановления.

— В юриспруденции принято ссылаться на правовые нормы, делая тот или иной вывод. Однако ни в избирательном, ни в ином кодексе, который был бы применим к этой ситуации, даже слова «пресекательный» нет, как нет и указания на то, что трехдневный срок на подачу жалобы «восстановлению не подлежит». Поэтому вывод суда о пресекательности срока мог бы быть сделан, если бы Верховный Суд мог создавать право, но в Беларуси такие полномочия есть разве что у Пленума Верховного Суда, но никак не у отдельных судей. Кстати, Пленум Верховного Суда в некоторых своих постановлениях прямо определяет отдельные сроки как пресекательные, но это не касается трехдневного срока на обжалование решения ЦИК, — отмечает Лаевский.

Наибольший интерес, считает адвокат, представляет вопрос о том, пропущен ли срок на подачу жалобы, как это усмотрел суд. Как известно, в части 5 статьи 68−1 Избирательного кодекса установлено, что решение ЦИК может быть обжаловано в Верховный Суд в трехдневный срок «со дня принятия решения».

— Что означает фраза «со дня принятия решения»? В Избирательном кодексе она никак не разъясняется, ибо если бы она там была разъяснена, то суд бы это привел в своем определении, чтобы исключить сомнения в его законности. Все гениальное просто. Фраза «со дня принятия решения» применительно к исчислению срока раскрывается только в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК). Именно ГПК регулирует, как и с какого момента считать сроки. Согласно части 3 статьи 150 ГПК течение процессуальных сроков начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено их начало, — пишет адвокат.

Применительно к обжалованию решения ЦИК от 14 июля это значит, что трехдневный срок на обжалование начинается на следующий день — то есть 15 июля и истекает 17 июля. Других норм на этот счет нет. Это значит, отмечает адвокат, что подписанная Виктором Бабарико 17 июля жалоба на решение ЦИК подписана в срок.

— Почему суд не применил эту норму ст. 150 ГПК? Рассмотрим вопрос с другого конца. Какое процессуальное действие совершил суд? Из определения суда видим — «отказал в возбуждении дела». В качестве оснований такого процессуального решения суд указал «ч. 1 ст. 341, ч. 2 ст. 400 ГПК» и «ч.5 ст. 68−1 ИК». Вы удивитесь, но в этих нормах ничего не говорится про «отказ в возбуждении дела». Тогда какой нормой, позволяющей отказать в возбуждении дела, руководствовался суд? Такую норму суд не указал. Основания для отказа в возбуждении дела установлены в статьях 245 и 246 ГПК. И там нет такого основания, как пропуск срока, — отмечает адвокат.

О последствиях пропуска срока на подачу процессуального документа говорится в статье 155 ГПК. И там всего-то идет речь не про отказ в возбуждении дела, а про возврат документа, да и то — если не подано заявления о восстановлении такого срока (а в жалобе Виктора Бабарико заявление о восстановлении срока содержалось).

— Почему тогда суд в своем определении не сослался на ст. 155 ГПК? Не потому ли, что сославшись на ст. 155 ГПК, сложно объяснить, почему не применена ст. 150 ГПК, в которой говорится про исчисление срока со следующего дня, а при таком подходе Виктор Бабарико срок на подачу жалобы не пропустил. Избирательное право, лучше не скажешь, — считает Лаевский.

 
 
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский считает, что подписанная экс-банкиром 17 июля на решение ЦИК о нерегистрации подписана в срок.
 
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