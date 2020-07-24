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Решение окончательное. 9 августа инфоцентра ЦИК для журналистов не будет

24.07.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центризбирком не будет запускать в день выборов 9 августа большой инфоцентр для представителей СМИ в малом зале Дворца республики. В Доме правительства будут работать госСМИ, остальных журналистов не пустят из-за эпидемиологической обстановки. Пресс-конференция Лидии Ермошиной для всех СМИ пройдет утром 10 августа.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, о том, что ЦИК из-за эпидемиологической обстановки может не запустить традиционный большой пресс-центр в день выборов, стало известно в начале июля. Но тогда в Центризбиркоме говорили, что решение не окончательное.

Сегодня Национальный пресс-центр запустил аккредитацию для журналистов на брифинг руководства ЦИК по итогам выборов президента, а также пресс-конференции миссий международных наблюдателей, которые пройдут в малом зале Дворца Республики 10 августа.

Как пояснили TUT.BY в ЦИК, окончательное решение принято: большого пресс-центра 9 августа не будет.

— Было принято решение информационный центр в традиционном формате во Дворце республики не создавать, а ограничиться работой по выдаче информации из Дома правительства. 9 августа работа будет идти из Дома правительства с основными средствами массовой информации, все будет транслироваться на сайте Белтелерадиокомпании, БЕЛТА и «СБ». Это те СМИ, которые могут обеспечить трансляции на официальные ресурсы. А уже в понедельник, 10 августа, остается традиционный формат работы: будет брифинг руководства ЦИК и пресс-конференции миссий международных наблюдателей с присутствием журналистов как национальных, так и иностранных, — пояснил TUT.BY заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач.

— Главный вопрос, который всех волнует: предварительные итоги голосования после полуночи мы услышим или нет?

— Конечно. Вся информация, которая выдавалась руководством ЦИК в традиционном пресс-центре, будет выдаваться и сейчас, и даже немного больше. Просто чтобы не собирать во Дворце республики много людей, принято решение о таком формате, — пояснили в ЦИК.

Традиционно в день президентских и парламентских выборов в малом зале Дворца республики на целый день разворачивался пресс-центр для журналистов и белорусских, и иностранных СМИ. Вечером к журналистам каждые два-три часа выходила Лидия Ермошина и озвучивала свежие данные о ходе голосования, закрытии участков, поступивших жалобах, отвечает на вопросы журналистов и даже комментирует, что пишут в соцсетях в день выборов. После полуночи Лидия Михайловна давала последнюю пресс-конференцию, во время которой объявляла первые предварительные итоги выборов и отвечала на вопросы журналистов.

 
 
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В Доме правительства 9 августа будут работать госСМИ, остальных журналистов не пустят из-за эпидемиологической обстановки. Пресс-конференция Лидии Ермошиной для...
 
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