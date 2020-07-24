ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мария Колесникова подала заявление на материалы колумниста «СБ Беларусь сегодня» Муковозчика

24.07.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико просит провести проверку на предмет уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства в отношении материалов Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня».

«В издании „СБ Беларусь Сегодня“ систематически размещаются материалы Андрея Муковозчика, направленные на разжигание социальной и политической розни, содержащие заведомо ложные обвинения в совершении преступлений либо иные порочащие различных лиц сведения», — сказано в заявлении, подписанном представительницей штаба Марией Колесниковой.

В заявлении перечислены конкретные статьи, в отношении которых необходимо провести проверку. Заявитель просит принять меры по защите нарушенных прав и привлечению виновных лиц к ответственности. Кроме того, в качестве опровержения опубликовать в 4 номерах печатной версии издания официальную предвыборную программу Светланы Тихановской.

Колесникова отмечает, что в своих материалах Муковозчик активно проводит агитацию против кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, высказывает недопустимые суждения о ее сторонниках, допускает клевету и оскорбления о сторонниках Тихановской и о Колесниковой лично. В заявлении указано, что Муковозчик «практически ежедневно пытается запугать сторонников Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть и сравнивая предложенный символ сторонников честных выборов с вырезанной на груди красной звездой и житом во вспоротом животе».

«Тихановская имеет право на размещение своей программы в газетах с общим тиражом около 50 тысяч экземпляров, а измышления Муковозчика выходят 5 раз в неделю на аудиторию (по данным издания) более 1 млн человек. Неадекватность и преступный характер публикуемых текстов очевидны любому наблюдателю», — написано в письме, которое направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, учреждение Администрации президента «Издательский дом «Беларусь сегодня» и ЦИК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штаб Виктора Бабарико просит провести проверку на предмет уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства в отношении материалов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Решение окончательное. 9 августа инфоцентра ЦИК для журналистов не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика