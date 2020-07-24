Мария Колесникова подала заявление на материалы колумниста «СБ Беларусь сегодня» Муковозчика

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико просит провести проверку на предмет уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства в отношении материалов Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня».

«В издании „СБ Беларусь Сегодня“ систематически размещаются материалы Андрея Муковозчика, направленные на разжигание социальной и политической розни, содержащие заведомо ложные обвинения в совершении преступлений либо иные порочащие различных лиц сведения», — сказано в заявлении, подписанном представительницей штаба Марией Колесниковой.

Подали заявление на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня». Просим провести проверку на предмет уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства. pic.twitter.com/7pJaCbitNv — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) July 24, 2020

В заявлении перечислены конкретные статьи, в отношении которых необходимо провести проверку. Заявитель просит принять меры по защите нарушенных прав и привлечению виновных лиц к ответственности. Кроме того, в качестве опровержения опубликовать в 4 номерах печатной версии издания официальную предвыборную программу Светланы Тихановской.

Колесникова отмечает, что в своих материалах Муковозчик активно проводит агитацию против кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, высказывает недопустимые суждения о ее сторонниках, допускает клевету и оскорбления о сторонниках Тихановской и о Колесниковой лично. В заявлении указано, что Муковозчик «практически ежедневно пытается запугать сторонников Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть и сравнивая предложенный символ сторонников честных выборов с вырезанной на груди красной звездой и житом во вспоротом животе».

«Тихановская имеет право на размещение своей программы в газетах с общим тиражом около 50 тысяч экземпляров, а измышления Муковозчика выходят 5 раз в неделю на аудиторию (по данным издания) более 1 млн человек. Неадекватность и преступный характер публикуемых текстов очевидны любому наблюдателю», — написано в письме, которое направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, учреждение Администрации президента «Издательский дом «Беларусь сегодня» и ЦИК.