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Правительство поддержит перспективные промышленные предприятия на периферии

24.07.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год озвучили в правительстве. Более половины в копилку экономического роста заработать планируют за счет внешних продаж: тут нужна свежая экспортная стратегия. Большую ставку делают на промышленность: и это не только гиганты, давно известные за пределами страны, но и производства в небольших городах. Сразу несколько таких работает в Слониме. Какие новые рынки планируют открывать предприятия западного региона? Рассказывает Антон Малюта (видео).

 
 
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Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год озвучили в правительстве. Более половины в копилку экономического роста заработать планируют за счет внешних продаж:...
 
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