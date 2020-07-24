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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство поддержит перспективные промышленные предприятия на периферии Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год озвучили в правительстве. Более половины в копилку экономического роста заработать планируют за счет внешних продаж:...

Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год озвучили в правительстве. Более половины в копилку экономического роста заработать планируют за счет внешних продаж: тут нужна свежая экспортная стратегия. Большую ставку делают на промышленность: и это не только гиганты, давно известные за пределами страны, но и производства в небольших городах. Сразу несколько таких работает в Слониме. Какие новые рынки планируют открывать предприятия западного региона? Рассказывает(видео).